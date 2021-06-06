«Самая мирная и самая лучшая». Вот что юные белорусы рассказали о своей стране

Новости Беларуси. Неожиданный ракурс того, что происходило в Беларуси в 2020 году. Детский взгляд на попытки раскачать общество. Юлия Артюх продолжит тему в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Неожиданный ракурс того, что происходило в Беларуси в 2020 году. Детский взгляд на попытки раскачать общество. Юлия Артюх продолжит тему в программе «Неделя» на СТВ.
Даниил, 10 лет:
Беларусь для меня – это Родина, моя жизнь, мое сокровище, богатство, дом и моя любовь к ней.
Арсений, 12 лет:
Беларусь – это моя Родина, где я родился, живу и буду жить, где я учусь, где моя семья. Я очень люблю свою Родину.
Матвей, 11 лет:
Для меня это любимая страна, в которой я живу.
«События, которые происходили, оставили след». Психолог проанализировала детские рисунки на тему «Беларусь»
Дарья, 12 лет:
Я горжусь своим Президентом. Я думаю, что он останется.
Мария, 12 лет:
Нет еще ничего, что в Беларуси меня расстроило или разочаровало. Беларусь – это моя самая любимая страна, потому что я смотрю с родителями новости, вижу, что делается в других странах, и понимаю, что наша страна самая мирная и самая лучшая.
Полина, 15 лет:
Беларусь для меня – это самая дорогая страна, которую я готова всегда защищать, представлять на всех международных музыкальных конкурсах, за которую у меня большая гордость, за то, что она такая прекрасная, цветущая, стабильная, замечательная. Я готова всегда ее защитить.
«События, которые происходили, оставили след». Психолог проанализировала детские рисунки на тему «Беларусь» – читайте далее.