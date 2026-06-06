Здесь учат быть счастливыми! Центр творчества детей и молодежи «Зорка» отмечает 20-летие

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

20 лет назад в здании бывшей школы открыли Центр технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района. Назвали «Зорка». Не пафосно, не громко. Просто звезда. И она зажглась. Здесь сплелись в едином танце наука и искусства, технологии и вдохновение, строгие формулы и яркие краски. А еще 6 тысяч детей и полторы сотни энтузиастов-педагогов, которые уверены – творчество лечит, объединяет и окрыляет.

Ирина Бентлей, директор Центра технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района г. Минска «Зорка»:

В каждом учреждении есть своя изюминка, свои коллективы, которые являются гордостью. Такие коллективы, конечно, за 20 лет создали и мы. Сегодня это такие коллективы, как студия ирландского танца «WillDance», это образцово-вокально-хореографический ансамбль «Жалейка», детский музыкальный театр «Сказка», вокальная студия «Гармония», это эстрадно-цирковая студия «Шарлен», это новый коллектив, который в 2025 году получил звание «Любительский коллектив образцовый» – «ГРУВ» ударных инструментов.