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Здесь учат быть счастливыми! Центр творчества детей и молодежи «Зорка» отмечает 20-летие

06 июня 2026 12:47
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Здесь учат быть счастливыми! Центр творчества детей и молодежи «Зорка» отмечает 20-летие-2

20 лет назад в здании бывшей школы открыли Центр технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района. Назвали «Зорка». Не пафосно, не громко. Просто звезда. И она зажглась. Здесь сплелись в едином танце наука и искусства, технологии и вдохновение, строгие формулы и яркие краски. А еще 6 тысяч детей и полторы сотни энтузиастов-педагогов, которые уверены – творчество лечит, объединяет и окрыляет.

Здесь учат быть счастливыми! Центр творчества детей и молодежи «Зорка» отмечает 20-летие-4

Ирина Бентлей, директор Центра технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района г. Минска «Зорка»:
В каждом учреждении есть своя изюминка, свои коллективы, которые являются гордостью. Такие коллективы, конечно, за 20 лет создали и мы. Сегодня это такие коллективы, как студия ирландского танца «WillDance», это образцово-вокально-хореографический ансамбль «Жалейка», детский музыкальный театр «Сказка», вокальная студия «Гармония», это эстрадно-цирковая студия «Шарлен», это новый коллектив, который в 2025 году получил звание «Любительский коллектив образцовый» – «ГРУВ» ударных инструментов.

Здесь учат быть счастливыми! Центр творчества детей и молодежи «Зорка» отмечает 20-летие-6

Только представьте: 500 объединений по интересам. Хореография, вокал, театр, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, спорт, даже робототехника и журналистика. Здесь не учат быть лучшими, здесь учат быть счастливыми. А победы, они уже следствие. 

Подробности в видео.

# Молодежь Беларуси # Таланты Беларуси # Дети

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