Более 630 абитуриентов набрали 100 баллов на ЦЭ по профильным предметам

В 2026 году 638 человек пролучили 100 баллов по итогам централизованного экзамена по профильным предметам. В ЦЭ 26 мая приняли участие 58 850 выпускников 11-х классов, информирует официальный Telegram-канал Министерства образования Беларуси.

В ведомстве рассказали, что больше всего максимальных баллов набрано по математике – 190; обществоведению – 145; английскому языку – 125 (по китайскому – 1 стобалльный результат, по немецкому – 9, по французскому – 15). Также по биологии 100 баллов получили 88 абитуриентов, по химии – 35; по физике – 22.

Средние баллы по большинству учебных предметов превысили 60 баллов: по физике – 61,9; по химии – 63,4; по иностранному языку – 61,09; по истории Беларуси в контексте всемирной истории – 60,7; по биологии – 60,1; по математике – 55,4.

В 2026 году введены некоторые нововведения: всем участникам ЦЭ в основные сроки будут направлены бесплатные СМС-сообщения с указанием результатов. Также в личном кабинете на сайте РИКЗ можно посмотреть баллы, скан-копии работ и верные ответы к заданиям экзаменационной работы.

Резервные дни для ЦЭ – 20 и 22 июня.

В РИКЗ завершили обработку бланков ответов ЦЭ по профильным предметам