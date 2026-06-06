Как утренние привычки влияют на настроение и продуктивность? Рассказал врач-терапевт

Момент пробуждения – один из важнейших в нашем организме. От того, как мы начинаем утро, зависит настроение, энергия и продуктивность. Собраться и работать с полной отдачей – задача не всегда простая. В этом виноваты не только поздние отходы ко сну или стресс, но и отсутствие правильных утренних ритуалов.

Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Необходимо отказаться от утреннего просмотра гаджетов, чтобы не перегрузить нервную систему большим количеством информации. Очень важен контрастный душ. Контрастный душ помогает сосудам сужаться-расширяться, и таким образом кровоснабжение улучшается в конечностях, в головном мозге. Поэтому контрастный душ помогает завестись организму быстрее. Важна гимнастика. Не обязательно там какие-то прям суперупражнения. Так, минут 10 самых простых гимнастических упражнений, я думаю, будет достаточно. Это тоже своеобразная заводка организма.

Откройте шторы сразу после пробуждения. Естественный свет помогает регулировать циркадные ритмы и сигнализирует мозгу, что пора просыпаться. Если света мало, используйте лампу. А пять минут спокойного дыхания, медитации или просто мысленного настроения на позитивный день помогут снизить уровень стресса и улучшить концентрацию.

Андрей Авдеюк:

Очень важен завтрак плотный для дальнейшего нормального функционирования организма. Голодным нежелательно выходить из дома, потому что включается симпатика, которая требует определенного количества энергии. И, соответственно, если мы будем голодны, то симпатическая нервная система будет немножечко подтормаживать.

Завтрак должен быть не только вкусным, но и полезным, насыщенным витаминами и белками, чтобы дать энергию на несколько часов вперед. Хороший завтрак не должен включать слишком много сахара или тяжелой пищи, которая утяжеляет желудок и снижает концентрацию.

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Многие не представляют свое утро без кофе, но далеко не многим он подходит. Например, людям с повышенным давлением, с проблемами со сном и с желудочно-кишечными заболеваниями кофе лучше исключить. Хорошей альтернативой кофе будет использовать цикорий или травяные чаи. Ну а если вам хочется именно почувствовать бодрость, то в вашем завтраке должны присутствовать обязательно полезные жиры. Я рекомендую добавить жирную рыбу, сливочное масло или кусочек сала.