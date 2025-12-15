В Минской области с 20 декабря начнут работу ёлочные базары

В Мядельском районе для продажи зеленых красавиц будет организовано 10 торговых точек. Запланированы выездные елочные базары, маршрут уже составлен. В ассортименте классические деревья – ели и сосны. Цена зависит от высоты красавицы: деревце до метра обойдется в 10 рублей, от метра до двух – в 15 рублей. Напомним, что за самовольную вырубку предусмотрена ответственность.

20 декабря в центральном регионе начнут свою работу елочные базары. Для покупателей откроют 216 специальных площадок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Роман Мисуно, начальник отдела охраны леса и лесного хозяйства Нацпарка «Нарочанский»:

Предусмотрен статьей 16.17 штраф от 5 до 30 базовых, плюс придется уплатить вред, причиненный окружающей среде за изъятое дерево, у нас территория национального парка, здесь у нас еще 33 рубля 60 копеек будет стоить ущерб. Плюс штраф до 1260.

Предложат лесоводы Минской области праздничный товар и в столице, где откроется 6 точек продаж. Купить живую елку можно вплоть до 31 декабря включительно.