В Минской области с 20 декабря начнут работу ёлочные базары

20 декабря в центральном регионе начнут свою работу елочные базары. Для покупателей откроют 216 специальных площадок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Мядельском районе для продажи зеленых красавиц будет организовано 10 торговых точек. Запланированы выездные елочные базары, маршрут уже составлен. В ассортименте классические деревья – ели и сосны. Цена зависит от высоты красавицы: деревце до метра обойдется в 10 рублей, от метра до двух – в 15 рублей. Напомним, что за самовольную вырубку предусмотрена ответственность.