Наталья Петкевич: марафон «Наши дети» стал частью культуры Беларуси

В Беларуси наступило время чудес, новогоднего волшебства и исполнения желаний. В Гомеле дали старт республиканскому благотворительному марафону «Наши дети», который уже 30 лет под патронатом Президента Беларуси дарит радость юному поколению страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году главной площадкой стал Гомельский дворцово-парковый ансамбль, который превратился в «Академию добрых дел». Делегации детей из всех уголков юго-восточного региона страны прошли квест, чтобы получить долгожданные подарки.

Белорусам я пожелаю, чтобы все провели этот Новый год в любви, в счастье, чтобы их все мечты заветные сбылись.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: Эта акция уже стала частью нашей культуры. Наиважнейшая цель этой акции – поддерживаем семейные ценности. Ведь здесь все вместе – взрослые и дети. Мы показываем детям модель поведения, формируем их культуру.

В Гомеле за стартом республиканского марафона добра наблюдали около 350 детей. А в режиме онлайн к ним присоединились ровесники из всех регионов Беларуси. Всего в этом году внимание и заботу подарят более миллиону юных жителей.

На протяжении месяца взрослые приложат максимум усилий, чтобы воплотить в жизнь заветные мечты воспитанников детских домов и приемных семей, пациентов учреждений здравоохранения. Концерты и спектакли с подарками организуют в 150 организациях.