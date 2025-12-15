Прямой эфир

Лувр закрылся 15 декабря в связи с забастовкой против методов управления

15 декабря 2025 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Лувр закрылся 15 декабря в связи с забастовкой против методов управления-0

15 декабря Лувр был закрыт для посещения из-за забастовки сотрудников. Об этом пишет ТАСС.

На собрании около 400 сотрудников единогласно выступили в поддержку акции протеста, а часть призвала к ее продлению на неопределенный срок.

Причиной стало неудовлетворение методами управления и условиями труда: нехватка персонала, технические проблемы, проволочки с закрытием залов и растущая нагрузка. Кроме того, дополнительным обстоятельством стало недавнее ограбление Галереи Аполлона. Профсоюзы объявили о намерении усилить давление на руководство, требуя изменений.

Фото: pixabay

Другие новости рубрики

Все новости
Массовые акции протеста проходят в Румынии
15 декабря 2025 13:50

Массовые акции протеста проходят в Румынии

Персонал Лувра проводит забастовку
15 декабря 2025 13:48

Персонал Лувра проводит забастовку

Семь стран ЕС выступают против экспроприации активов РФ – Euractiv
15 декабря 2025 13:40

Семь стран ЕС выступают против экспроприации активов РФ – Euractiv