Лувр закрылся 15 декабря в связи с забастовкой против методов управления

15 декабря Лувр был закрыт для посещения из-за забастовки сотрудников. Об этом пишет ТАСС.

На собрании около 400 сотрудников единогласно выступили в поддержку акции протеста, а часть призвала к ее продлению на неопределенный срок.

Причиной стало неудовлетворение методами управления и условиями труда: нехватка персонала, технические проблемы, проволочки с закрытием залов и растущая нагрузка. Кроме того, дополнительным обстоятельством стало недавнее ограбление Галереи Аполлона. Профсоюзы объявили о намерении усилить давление на руководство, требуя изменений.

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