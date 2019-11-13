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Здесь родился первый президент Израиля, а местные кожухи носила партийная верхушка Союза. Чем славится белорусский Мотоль?

13 ноября 2019 14:29
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Мотоль – всемирно известный белорусский агрогородок. В чем загадка знаменитости этого местечка? В чарующей силе полесской деревни или в чем-то другом?

Открыть для себя мир народного творчества и узнать об истории хлеба. Какие музеи посетить туристу в Мотоле

Здесь родился первый президент Израиля, а местные кожухи носила партийная верхушка Союза. Чем славится белорусский Мотоль?-1

Здесь родился первый президент Израиля, а местные кожухи носила партийная верхушка Союза. Чем славится белорусский Мотоль?-3

Об истории и традициях агрогородка Мотоль Брестской области рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Сейчас в агрогородке живет около 4 тысяч человек. Впрочем, численность Мотоля уже десятилетиями практически не варьируется.

Здесь родился первый президент Израиля, а местные кожухи носила партийная верхушка Союза. Чем славится белорусский Мотоль?-6

Здесь родился первый президент Израиля, а местные кожухи носила партийная верхушка Союза. Чем славится белорусский Мотоль?-8

Здесь родился первый президент Израиля, а местные кожухи носила партийная верхушка Союза. Чем славится белорусский Мотоль?-10

Здесь любила бывать Бона Сфорца, королева даже подарила местным привилегии, с ее руки село получило магдебургское право. Здесь родился первый президент Израиля. Этих любопытных штрихов истории наберется на живописную зарисовку.

Здесь родился первый президент Израиля, а местные кожухи носила партийная верхушка Союза. Чем славится белорусский Мотоль?-13

Здесь родился первый президент Израиля, а местные кожухи носила партийная верхушка Союза. Чем славится белорусский Мотоль?-15

Бизнес-центр – это и есть весь Мотоль. За последние годы количество ИП здесь постоянно приумножается. Даже из райцентра сюда приезжают за покупками.

Во времена СССР бешеную славу деревни принесли кожухи. Пальто из овчинки тогда производило всесоюзный фурор. Дубленки местного пошива носила едва ли не вся партийная верхушка Союза.

Здесь родился первый президент Израиля, а местные кожухи носила партийная верхушка Союза. Чем славится белорусский Мотоль?-18

Драники, спаржа с грибами, жареное сало. Как накормить гостей вкусно, показывает бабушка из Мотоля

Чем популярны пекарни в Мотоле и почему сюда за пирогами едут со всей округи

Подробнее в видеоматериале.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Фотофакт

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