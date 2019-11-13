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Открыть для себя мир народного творчества и узнать об истории хлеба. Какие музеи посетить туристу в Мотоле

13 ноября 2019 14:14
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Мотоль современный – это уже другая история, в которой предложат и хлеба, и зрелищ.

Об истории и традициях агрогородка Мотоль Брестской области рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Открыть для себя мир народного творчества и узнать об истории хлеба. Какие музеи посетить туристу в Мотоле-1

Открыть для себя мир народного творчества и узнать об истории хлеба. Какие музеи посетить туристу в Мотоле-3

Ольга Кульбеда, директор Мотольского музея народного творчества:
В Мотоле насчитывается три музея: один из них частный и два государственных. Мотольский музей народного творчества был открыт в 1995 году. Второй музей – музей археологии «Наши корни», который был открыт в 2013 году. И был также открыт частный Музей хлеба.

Открыть для себя мир народного творчества и узнать об истории хлеба. Какие музеи посетить туристу в Мотоле-6

Открыть для себя мир народного творчества и узнать об истории хлеба. Какие музеи посетить туристу в Мотоле-8

Открыть для себя мир народного творчества и узнать об истории хлеба. Какие музеи посетить туристу в Мотоле-10

Драники, спаржа с грибами, жареное сало. Как накормить гостей вкусно, показывает бабушка из Мотоля

Подробнее в видеоматериале.

# Год малой родины # общество # Ольга Кульбеда # Фотофакт

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