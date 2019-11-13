Открыть для себя мир народного творчества и узнать об истории хлеба. Какие музеи посетить туристу в Мотоле

Об истории и традициях агрогородка Мотоль Брестской области рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Мотоль современный – это уже другая история, в которой предложат и хлеба, и зрелищ.

Ольга Кульбеда, директор Мотольского музея народного творчества:

В Мотоле насчитывается три музея: один из них частный и два государственных. Мотольский музей народного творчества был открыт в 1995 году. Второй музей – музей археологии «Наши корни», который был открыт в 2013 году. И был также открыт частный Музей хлеба.