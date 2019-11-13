Прямой эфир

«Адкрытыя склады, лёгка спяваюцца». Чаму беларуская мова такая мілагучная

13 ноября 2019 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Як кажуць, па мілагучнасці беларуская мова на другім месцы ў свеце пасля італьянскай. Гэта даследванне ЮНЭСКА.

Пра гэта расказалі ў адной з серый дакументальнага цыклу «Я шагаю по стране».

Цi сапраўды наша мова так падобная да мовы Раберцiна Ларэццi?

«Адкрытыя склады, лёгка спяваюцца». Чаму беларуская мова такая мілагучная-1

Аляксандр Лукашанец, прафесар, доктар філалагічных навук:
Паглядзіце на радкі вядомай беларускай песні, якая стала сапраўдным сімвалам ці карткай сучаснай Беларусі. Паглядзіце, як тут чаргуюцца зычныя і галосныя. Фактычна адразу пасля кожнай зычнай ідзе галосная. Адкрытыя склады, якія добра, лёгка вымаўляюцца, лёгка спяваюцца.

«Адкрытыя склады, лёгка спяваюцца». Чаму беларуская мова такая мілагучная-4

# Язык # общество # Аляксандр Лукашанец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Студенты Белорусской сельхозакадемии проголосовали досрочно
13 ноября 2019 13:40

Студенты Белорусской сельхозакадемии проголосовали досрочно

«Это моя любимая деревня. Хочу здесь всегда быть». Почему белорусская молодёжь активно переезжает в агрогородки?
13 ноября 2019 13:09

«Это моя любимая деревня. Хочу здесь всегда быть». Почему белорусская молодёжь активно переезжает в агрогородки?

Александр Глеб рассказал о разводе: «Мы вместе приняли это решение»
13 ноября 2019 13:09

Александр Глеб рассказал о разводе: «Мы вместе приняли это решение»