Студенты Белорусской сельхозакадемии проголосовали досрочно

Новости Беларуси. Второй день досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламентские выборы в Беларуси: досрочное голосование пройдёт с 12 по 16 ноября В Горках Могилевской области сделать свой выбор, не дожидаясь воскресенья, смогли студенты Белорусской сельхозакадемии. Ведь 17 ноября у них профессиональный праздник и принять участие в политической кампании уже – надёжнее.

Поздравления с Днём работников сельского хозяйства будущие агрономы и зоотехники принимают заблаговременно. Встречу со студентами провёл и бывший выпускник академии, а теперь руководитель Могилёвского региона. В Горках обучаются почти 10 тысяч будущих специалистов аграрного комплекса.

Антон Челочев, студент 1 курса Белорусской государственной сельхозакадемии:

Для меня такой принцип сейчас стоит, я хочу стать опытным специалистом. Для того, чтобы в дальнейшем развивать наш аграрный потенциал. Обогнать другие страны. Вот поэтому я сегодня акцентировал внимание на выборах: то, какая программа будет составляться, что будет развиваться в дальнейшем, какие принципы будут строиться для дальнейшего развития предприятий и нашей страны.

Юлия Севницкая, студентка 2 курса Белорусской государственной сельхозакадемии:

Мы учимся в аграрном вузе, потому, когда мы будем отрабатывать, нас по-любому отправят в деревню. И поэтому для нас важно, чтобы мы были обеспечены работой, жильем и достойной зарплатой. Я считаю, это самое важное. И поэтому, делая сегодня свой выбор, я делала акцент именно на этом.