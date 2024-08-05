Дзермант: актом помилования Криегера мы показываем, что думаем дальше и больше – о судьбах своих людей

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Хотел бы обсудить важную новость для повышения международного авторитета нашей страны и для союзных отношений с Россией. Президент помиловал гражданина Германии Рико Криегера, а после его включили в группу для освобождения из западных тюрем и обмена на российских граждан. Рико Криегер был осужден белорусским судом за совершение на нашей территории особо тяжких преступлений, среди которых совершение акта терроризма. Вина его была доказана, и мы все прекрасно понимаем, что за террор нужно наказывать по максимуму. Тем более что западные стратеги, исчерпав все иные методы воздействия на нашу страны – и якобы «мирные протесты», и санкции – перешли уже к военно-террористическим методам, самым опасным для нас. И поэтому особенно важно выявлять, задерживать и наказывать всех, кто может быть причастен к подобной деятельности. Но в данном случае государство и власть в лице Президента показали не только свой грозный, но и милосердный облик. Почему? Потому что наша цель состоит не только в отмщении за злодеяния, но и в том, чтобы разрушить и свести на нет козни противника.

Глава государства собрал по этому поводу специальное совещание, куда пригласил не только руководителей силовых структур, но и адвоката осужденного, и журналистку Людмилу Гладкую, освещавшую судебный процесс, чтобы выслушать их мнение и принять решение. И это еще раз говорит о том, что решение принималось взвешенно, с учетом разных позиций. На Западе все время талдычат, о том, что у нас тут «жуткий режим», якобы не уважающий права человека, хотя они сами у себя давно перестали их уважать. И актом помилования мы показываем, что мы думаем дальше и больше – о судьбах своих людей, которые оказались в застенках западного мира. Мы показываем, что являемся благоразумным, рациональным субъектом, а не чьей-то марионеткой, исходим из своих национальных интересов, которые выражаются и защищаются всенародно избранной властью, имеющей данное народом, а олигархическими группировками право и наказывать, и помиловать.