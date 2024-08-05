Более миллиона иностранцев посетили Гродно в 2023-м – выяснили, чем город так привлекает туристов

Чем привлекает Беларусь туристов? Больше миллиона иностранцев посетили в 2023 году только Гродненскую область. В этом возможности путешественников расширил безвизовый режим для граждан 35-ти европейских государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не только за впечатлениями, но и с образовательными целями приезжают иностранцы. Языковая школа в Купаловском университете ежегодно собирает учеников со всего мира. Галина Буро о дружбе без границ.

Она приехала в Гродно из Польши. Для жительницы Познани дорога стала настоящим испытанием, особенно очередь на единственном действующем пункте пропуска на границе, но интерес к стране преодолел все внешние барьеры. Удивительно, но Альдона Шаван не лингвист, а бухгалтер. В летнюю школу русского языка при Купаловском вузе записалась из любопытства.

Альдона Шаван, слушатель летней школы русского языка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Польша):

Мы много путешествовали по городу, видели и костелы, и церкви, и разные другие здания, и мне этот город очень понравился.

В 2024 году в летнюю школу русского языка приехали представители пяти европейских стран: Польши, Италии и Германии, впервые из Сербии и Румынии, вопреки всем политическим сложностям. Для преподавателей это знак качества. Занятия совмещены с экскурсиями, чтобы каждый иностранец мог и знания получить, и Беларусь посмотреть.

Инна Самойлова, руководитель летней школы русского языка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

За 10 лет школу посетил 181 участник из 29 стран мира. География растет. Наши участники, уезжая, всегда отзываются великолепно, говорят только одно слово, у нас было много итальянцев: брависсимо, прекрасно и так далее. Безусловно, это радует. Это оценка нашей работы.

И если после пандемии туризм заметно спал, то в последнее время Гродно вновь наводняется путешественниками из разных стран – люди хотят открывать для себя Беларусь. Особенно активничают россияне.

Елена Фирсова, турист (Россия):

Мы как-то очень давно были в Минске, были в Несвиже, были в Мирском замке, увидели макет гродненского, история, Стефан Баторий, подготовились. И была мечта побывать в этом городе, посмотреть. Замечательно, город нам очень понравился. Июль стал рекордным и для старого замка в Гродно – больше 25 тысяч туристов за месяц.