Мининформ осудил санкции Евросоюза в отношении белорусских журналистов

В опубликованном сегодня, 5 августа, Советом ЕС списке из 28 фамилий есть ведущий программы «Сенат» на нашем телеканале Никита Рачиловский, который является и председателем Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси. Также под санкциями генеральный директор БелТА и главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня».

Министерство информации Беларуси:

Чиновники от ЕС в очередной раз продемонстрировали, что громкие рассуждения о демократии и свободе слова в «райском саду» напрочь разбиваются о действительность реальной европейской политики, которая проводится с грубейшими нарушениями норм международного права. Евросоюз уже настолько увяз в «пакете из десятков санкционных пакетов», что даже не испытывает потребности хотя бы в минимальном обосновании своих противоправных действий. Полная безнаказанность и неприкрытые запреты не просто на журналистскую деятельность, а в целом на любое альтернативное мнение красноречиво показывают, кто сегодня на самом деле деградирует до состояния «джунглей».