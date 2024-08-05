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Мининформ осудил санкции Евросоюза в отношении белорусских журналистов

05 августа 2024 13:50
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Мининформ Беларуси осудил очередные санкции Евросоюза, под которые попал целый ряд журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мининформ осудил санкции Евросоюза в отношении белорусских журналистов-1

В опубликованном сегодня, 5 августа, Советом ЕС списке из 28 фамилий есть ведущий программы «Сенат» на нашем телеканале Никита Рачиловский, который является и председателем Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси. Также под санкциями генеральный директор БелТА и главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня».

Мининформ осудил санкции Евросоюза в отношении белорусских журналистов-4

Министерство информации Беларуси:
Чиновники от ЕС в очередной раз продемонстрировали, что громкие рассуждения о демократии и свободе слова в «райском саду» напрочь разбиваются о действительность реальной европейской политики, которая проводится с грубейшими нарушениями норм международного права. Евросоюз уже настолько увяз в «пакете из десятков санкционных пакетов», что даже не испытывает потребности хотя бы в минимальном обосновании своих противоправных действий. Полная безнаказанность и неприкрытые запреты не просто на журналистскую деятельность, а в целом на любое альтернативное мнение красноречиво показывают, кто сегодня на самом деле деградирует до состояния «джунглей».

# Санкции # общество

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