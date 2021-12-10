Семена – это основа всего сельского хозяйства. Как готовят зёрна для посева в элитхозе «Василишки»?

Новости Беларуси. Все начинается с зерна – уверены агрономы. Потому посевной материал для весны готовят уже зимой. В хозяйствах со статусом «элитхозы» полным ходом идет очистка и доработка семян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно там обновляют сорта и размножают перспективные виды. Процесс кропотливый, проходит два года, прежде чем элитные семена будут готовы к продаже. Что опустят весной в землю аграрии Гродненской области, рассказали в Щучинском элитхозе нашему корреспонденту Галине Буро.

Первоначальным этапом зерно проходит через решетный сепаратор. В нашем хозяйстве это дельта. Здесь зерно отделяется по толщине.

Только последние гектары полей засеют озимыми – в хозяйстве «Василишки» начинается очистка и доработка семян. Стартуют с яровой пшеницы, сейчас черед ярового ячменя. На линии зерна просеивают вдоль и поперек в несколько этапов. Пыль, песок, камни, слишком крупные семена и, наоборот, слишком мелкие – все в отходы. Идеальный размер зернышка для посадки – 5-6 миллиметров.

Галина Буро, корреспондент:

А это оборудование называется пневмостол. Здесь семена со скоростью пять тонн в час проходят очистку по весу. Проще говоря, чтобы не было пустых зерен. Процесс очистки и доработки полностью автоматизирован. На минизаводе работают всего три оператора.

Александр Лыщик, оператор процессов обработки зерна сельхозпредприятия «Василишки»:

Чтобы следить за работой, за процессом, как все происходит, потому что бывает всякое: разные ошибки, остановки. Поэтому нужно, чтобы все время находилось под контролем оператора. 10 лет назад «Василишки» получили статус элитхоза. Подсчитали плюсы от продажи посадочного материала и закупили современное оборудование, линию смонтировали с высокой производительностью.

Антон Панасевич, заместитель начальника участка производства семян сельхозпредприятия «Василишки»:

Сама линия подготовки семян рассчитана для хранения 5 тысяч тонн посевного материала. На данный момент у нас хранится 1,5 тысячи тонн. В среднем в день мы перерабатываем от 40 до 50 тонн посевного материла.

Завершат доработку за полтора месяца. Затем финальный этап – обработка семян фунгицидами с добавлением микроэлементов – это защита от болезней. А еще зерна проходят испытания в госинспекции: смотрят чистоту, всхожесть и другие параметры. Качество подкрепляют удостоверением. Инна Павлюкевич признается: пока была студенткой, считала, что семеноводство – это скучно, но за восемь лет работы в хозяйстве увлеклась именно этим направлением. Сегодня цифры красноречиво говорят о результатах.

Инна Павлюкевич, ведущий агроном по семеноводству сельхозпредприятия «Василишки»:

Больше, чем 1,5 тысячи тонн мы реализуем каждый год семян и яровых, и озимых, даже иногда и гороха посевного. В основном это категория «элита» и «первая репродукция». Реализация данных семян каждый год приносит хозяйству не менее 2,5 миллиона белорусских рублей. Но помимо всего мы реализуем не только за деньги, но обменом на фуражное зерно, которое для нашего хозяйства имеет наибольшее значение, так как мы ориентированы на отрасль животноводства.