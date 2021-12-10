В Заводском районе разработали план застройки на 2022 год. На каких улицах собираются возвести многоэтажки?

Новости Беларуси. В Заводском районе разработали план застройки на 2022 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Больше всего многоэтажек появится в границах улиц Ангарской и Магнитной. Здесь возведут сразу 8 жилых домов.

В Заводском районе определены еще две основные площадки для застройки. В Чижовке 6 и 6а, а также в микрорайоне Малая родина. Не забывают и про социальную инфраструктуру. В каждом микрорайоне появится свой детский сад. В общем, учреждения смогут принять более 300 малышей.

Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации. Особое внимание уделяют обеспечению жильем многодетных. Сейчас на учете нуждающихся в районе стоит 730 таких семей.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Микрорайон Чижовка 6а мы уже, по сути, завершили. Там введено уже в эксплуатацию восемь жилых домов. На подходе паркинг на 250 машиномест. До нового года он будет введен уже в эксплуатацию. На этой территории продолжается застройка. Планируется строительство еще пяти жилых домов, по трем из которых уже ведутся работы, по их строительству. И ведутся работы по строительству одного паркинга. Следующая точка – это микрорайон Малая родина. Где только в этом году мы ввели в эксплуатацию четыре жилых дома. Продолжается строительство трех жилых домов.