«Мы уже собрали 2 миллиона злотых». Поляки устроили митинг под офисом Красного Креста в поддержку беженцев

Акция прошла под лозунгом «Мы призываем польский Красный Крест на границу». Представителям организации вручили увесистое обращение, которое подписали более 12 тысяч польских граждан. В воззвании утверждается, что ситуация с беженцами драматическая. И чтобы успеть с помощью, реагировать нужно немедленно.

По поводу наших денег: мы уже месяц собираем деньги для польского Красного Креста, для помощи беженцам. Сегодня мы уже собрали 2 миллиона злотых. Мы перевели деньги на счет Красного Креста, это огромные деньги. Где действия? Почему мы не помогаем? Почему не закупаем продукты и вещи первой необходимости?

Татьяна Савчик, СТВ:

В ситуации, когда польское государство на пушечный выстрел не подпускает к границе волонтеров и правозащитные организации, Красный Крест имеет моральные обязательства поддержать нуждающихся, а правительство обязано предоставить такие возможности. Очевидные, казалось бы, для обывателя вещи, для высоких панов оказались недоступными.