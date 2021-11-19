Прямой эфир

«Мы уже собрали 2 миллиона злотых». Поляки устроили митинг под офисом Красного Креста в поддержку беженцев

19 ноября 2021 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Осознав масштаб злодеяний на границе собственных властей, поляки 19 ноября устроили митинг под офисом местного отделения Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция прошла под лозунгом «Мы призываем польский Красный Крест на границу». Представителям организации вручили увесистое обращение, которое подписали более 12 тысяч польских граждан. В воззвании утверждается, что ситуация с беженцами драматическая. И чтобы успеть с помощью, реагировать нужно немедленно.

«Мы уже собрали 2 миллиона злотых». Поляки устроили митинг под офисом Красного Креста в поддержку беженцев-1

По поводу наших денег: мы уже месяц собираем деньги для польского Красного Креста, для помощи беженцам. Сегодня мы уже собрали 2 миллиона злотых. Мы перевели деньги на счет Красного Креста, это огромные деньги. Где действия? Почему мы не помогаем? Почему не закупаем продукты и вещи первой необходимости?

Татьяна Савчик, СТВ:
В ситуации, когда польское государство на пушечный выстрел не подпускает к границе волонтеров и правозащитные организации, Красный Крест имеет моральные обязательства поддержать нуждающихся, а правительство обязано предоставить такие возможности. Очевидные, казалось бы, для обывателя вещи, для высоких панов оказались недоступными.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белтелеком предупреждает о проблемах с доступом к западным ресурсам в интернете. В чём причина?
19 ноября 2021 12:59

Белтелеком предупреждает о проблемах с доступом к западным ресурсам в интернете. В чём причина?

«Мы очень переживаем». Вот как реагируют белорусы, которые живут за границей, на ситуацию с беженцами
19 ноября 2021 12:41

«Мы очень переживаем». Вот как реагируют белорусы, которые живут за границей, на ситуацию с беженцами

Запад планирует спецоперацию по борьбе с контрабандой людьми. Лукашенко предупреждал о нелегальных схемах Европы
19 ноября 2021 12:41

Запад планирует спецоперацию по борьбе с контрабандой людьми. Лукашенко предупреждал о нелегальных схемах Европы