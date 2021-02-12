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«Учитывая специфику работы нашей организации, рад, что был поднят вопрос дальнейшей интеграции с Россией». Мнение о ВНС

12 февраля 2021 15:07
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Новости Беларуси. Тысячи белорусов пристально следили за каждым новым сообщением из большого зала Дворца Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неудивительно, ведь тезисы, которые были озвучены на Всебелорусском народном собрании, задают направления развития: как страны в целом, так и для отдельно взятых отраслей.

«Учитывая специфику работы нашей организации, рад, что был поднят вопрос дальнейшей интеграции с Россией». Мнение о ВНС-1

Среди приоритетов на ближайшие годы на форуме названы в том числе и сильные регионы. Комфортные условия жизни и труда, качественная и доступная социальная инфраструктура, инвестиции в новые производства и производительная занятость. Для сотрудников буровой компании «Дельта» многое из этого уже реальность. Сегодня эта компания из белорусской глубинки одна из ведущих в СНГ по устройству буронабивных свай и свайных фундаментов, специалисты которой выполняли работы на самых крупных проектах нашей страны – Белорусской АЭС, Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, Петриковском горнообогатительном комбинате.

«Учитывая специфику работы нашей организации, рад, что был поднят вопрос дальнейшей интеграции с Россией». Мнение о ВНС-4

Георгий Засуцкий, начальник отдела охраны труда буровой компании «Дельта»:
Учитывая специфику работы нашей организации, я был рад, что был поднят вопрос дальнейшей интеграции с Российской Федерацией, что позволит нашей компании выйти на новый уровень, достичь новых вершин. Для нас Всебелорусское народное собрание является тоже значимым событием. И то, что наш генеральный директор, Николай Васильевич, представляет наш регион – это для нас честь.

«Учитывая специфику работы нашей организации, рад, что был поднят вопрос дальнейшей интеграции с Россией». Мнение о ВНС-7

От ставки на использование местных ресурсов и привлечения инвестиций в новые производства до расширения полномочий местной власти. Поддержка регионов – та мера, которая способна дать качественный импульс развитию всей страны.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Георгий Засуцкий # Фотофакт

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