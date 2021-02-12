«Учитывая специфику работы нашей организации, рад, что был поднят вопрос дальнейшей интеграции с Россией». Мнение о ВНС

Новости Беларуси. Тысячи белорусов пристально следили за каждым новым сообщением из большого зала Дворца Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неудивительно, ведь тезисы, которые были озвучены на Всебелорусском народном собрании, задают направления развития: как страны в целом, так и для отдельно взятых отраслей.

Среди приоритетов на ближайшие годы на форуме названы в том числе и сильные регионы. Комфортные условия жизни и труда, качественная и доступная социальная инфраструктура, инвестиции в новые производства и производительная занятость. Для сотрудников буровой компании «Дельта» многое из этого уже реальность. Сегодня эта компания из белорусской глубинки одна из ведущих в СНГ по устройству буронабивных свай и свайных фундаментов, специалисты которой выполняли работы на самых крупных проектах нашей страны – Белорусской АЭС, Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, Петриковском горнообогатительном комбинате.