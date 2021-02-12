Циклон Volker накроет Беларусь. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Циклон Volker с метелями и сильным снегом уже оставил глубокий след в различных регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности. Местами по стране выпало довольно много снега уже накануне. Однако стихия еще не проявила себя полностью. В ближайшие дни усилятся морозы.