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Циклон Volker накроет Беларусь. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности

12 февраля 2021 14:40
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Новости Беларуси. Циклон Volker с метелями и сильным снегом уже оставил глубокий след в различных регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Циклон Volker накроет Беларусь. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности-1

Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности. Местами по стране выпало довольно много снега уже накануне. Однако стихия еще не проявила себя полностью. В ближайшие дни усилятся морозы.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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