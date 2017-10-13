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Здесь почти 30 лет преподают на белорусском языке: репортаж из школы, в которой учились Руслан Салей и Сергей Стась

13 октября 2017 20:06
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Новости Беларуси. 23 столичная гимназия отпразднует 95-летний юбилей! Уже около 30 лет здесь преподают на белорусском языке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учебное заведение знаменито своими выдающимися выпускниками. Например, спортсмены Руслан Салей и Сергей Стась.

Здесь почти 30 лет преподают на белорусском языке: репортаж из школы, в которой учились Руслан Салей и Сергей Стась-1

Ирина Пасюкевич, директор гимназии № 23 Минска:
Гэта дзеячы культуры, вядомыя спартсмены і, канешне, заслужаныя настаўнікі Рэспублікі Беларусь.

Здесь почти 30 лет преподают на белорусском языке: репортаж из школы, в которой учились Руслан Салей и Сергей Стась-4

Ученики:
Мне вельмі падабаюцца настаўнікі. Я іх магу назваць самымі лепшымі настаўнікамі ў свеце.

Здесь почти 30 лет преподают на белорусском языке: репортаж из школы, в которой учились Руслан Салей и Сергей Стась-7

Мне падабаецца, што наша гімназія вельмі прыгожая.

Здесь почти 30 лет преподают на белорусском языке: репортаж из школы, в которой учились Руслан Салей и Сергей Стась-10

Мне вельмі прыемна тое, што з намі працуюць такія цудоўныя настаўнікі, з якімі мы праводзім час не толькі ў школе, а яшчэ ў кіно, у тэатрах і нават у паходах. Мы ўсе як адна вялікая сям’я.

Престижный статус гимназии учреждение носит уже 15 лет. Получается, что в 2017 году юбилей – двойной.

# общество # Фотофакт # Школы в Беларуси # Ирина Пасюкевич

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