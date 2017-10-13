Здесь почти 30 лет преподают на белорусском языке: репортаж из школы, в которой учились Руслан Салей и Сергей Стась

Новости Беларуси. 23 столичная гимназия отпразднует 95-летний юбилей! Уже около 30 лет здесь преподают на белорусском языке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ученики: Мне вельмі падабаюцца настаўнікі. Я іх магу назваць самымі лепшымі настаўнікамі ў свеце.

Мне падабаецца, што наша гімназія вельмі прыгожая.

Мне вельмі прыемна тое, што з намі працуюць такія цудоўныя настаўнікі, з якімі мы праводзім час не толькі ў школе, а яшчэ ў кіно, у тэатрах і нават у паходах. Мы ўсе як адна вялікая сям’я.