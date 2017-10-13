Прямой эфир

300 человек, которые достойны представить нашу страну там: Жарков об участниках фестиваля молодежи и студентов в Сочи

13 октября 2017 18:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 13 октября делегацию нашей страны проводили на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже завтра 300 активистов представит Беларусь в Сочи.

Среди них лидеры молодежных организаций, лучшие студенты и уже состоявшиеся специалисты.

300 человек, которые достойны представить нашу страну там: Жарков об участниках фестиваля молодежи и студентов в Сочи-1

Сергей Гришевич, участник фестиваля:
Фестиваль сегодня – это, конечно же, мероприятие, которое зарядит энергией на то, чтобы, приехав к себе на родину, воплощать те идеи и реализовывать те планы и проекты, которые будут там созданы и договорены.

300 человек, которые достойны представить нашу страну там: Жарков об участниках фестиваля молодежи и студентов в Сочи-4

Роман Роль, участник фестиваля:
Настрой позитивный. Только позитивный и только положительный, потому что мы представляем свою страну в первую очередь. Но ответственность большая.

300 человек, которые достойны представить нашу страну там: Жарков об участниках фестиваля молодежи и студентов в Сочи-7

Михаил Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
300 человек, которые представляют нашу страну, они достойные и достойны представить нашу страну там, познакомиться с коллегами. Хочу пожелать только хорошей дороги, хорошего проведения всех мероприятий и здоровыми вернуться назад.

Фестивальному молодежному движению скоро исполняется 70 лет.

Нынешняя программа отличается размахом: Сочи соберет более 20 тысяч участников из 150 стран.

# общество # Молодежные фестивали # Фотофакт # Сергей Гришевич # Роман Роль # Михаил Жарко

Другие новости рубрики

Все новости
«Хотя бы обнять, утешить, у медсестёр не всегда есть время даже на такие мелочи»: репортаж о том, как спасают «отказников»
13 октября 2017 18:06

«Хотя бы обнять, утешить, у медсестёр не всегда есть время даже на такие мелочи»: репортаж о том, как спасают «отказников»

Утром 14 октября в Беларуси могут не работать карты ряда банков
13 октября 2017 17:03

Утром 14 октября в Беларуси могут не работать карты ряда банков

«Показания сервисного центра постоянно путаются»: минчанка купила в Интернет-магазине неисправный телефон
13 октября 2017 16:42

«Показания сервисного центра постоянно путаются»: минчанка купила в Интернет-магазине неисправный телефон