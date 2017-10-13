300 человек, которые достойны представить нашу страну там: Жарков об участниках фестиваля молодежи и студентов в Сочи
Новости Беларуси. 13 октября делегацию нашей страны проводили на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже завтра 300 активистов представит Беларусь в Сочи.
Среди них лидеры молодежных организаций, лучшие студенты и уже состоявшиеся специалисты.
Сергей Гришевич, участник фестиваля:
Фестиваль сегодня – это, конечно же, мероприятие, которое зарядит энергией на то, чтобы, приехав к себе на родину, воплощать те идеи и реализовывать те планы и проекты, которые будут там созданы и договорены.
Роман Роль, участник фестиваля:
Настрой позитивный. Только позитивный и только положительный, потому что мы представляем свою страну в первую очередь. Но ответственность большая.
Михаил Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
300 человек, которые представляют нашу страну, они достойные и достойны представить нашу страну там, познакомиться с коллегами. Хочу пожелать только хорошей дороги, хорошего проведения всех мероприятий и здоровыми вернуться назад.
Фестивальному молодежному движению скоро исполняется 70 лет.
Нынешняя программа отличается размахом: Сочи соберет более 20 тысяч участников из 150 стран.