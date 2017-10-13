Дзяўчына мая звяртае ўвагу на люстры: для многодетных мам провели экскурсию по Дворцу Республики

Новости Беларуси. В преддверии Дня матери – близкое знакомство с символом белорусского суверенитета. Многодетных мам 13 октября пригласили на праздничную экскурсию по залам Дворца Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед ними открыли все двери и секреты – от подробностей саммитов и мировых встреч до мельчайших деталей интерьера.

Наталья Дзейка:

«Ур-р-ра, мама!» – гэта кожны дзень такое шчасце. А так я думаю, што малюнки мне будуць намаляваныя абавязкова.

День матери в многодетных семьях начинается каждое утро, уверена Наталья. У самой двое сыновей и дочка. Так что тех самых праздничных рисунков завтра будет, как минимум, три. Многодетными родителями Наталья с мужем становится не планировали, мечтали о двоих. Первым, 12 лет назад, родился Игнат-Казимир.

Наталья Дзейка:

Потым у нас з’явілася самая наша прыгажуня. Імя шукалі доўга, падбіралі самае прыгожае, таму ў нас Камілла-Дарота. Ёй чатыры гады, і вось гэтаму хлопычку праз месяц будзе тры, гэта ў нас Вінцэнт-Канстанцін. Я не скажу, што ў мяне багаты вопыт і вялікі досвід, але магу сказать: шмат дзяцей – гэта не цяжка. З адным дзіцем трэба абавязкова думать, чым яго заняць. Гэтыя занятыя самі па сабе, і я магу спакойна чымсці займацца.

Еще один подарок к празднику. Накануне дня матери – экскурсия по Дворцу Независимости. Наталья и другие женщина со своими малышами, всего почти 50 человек. Сегодня их вниманию символ белорусского суверенитета. Это не только площадка для важнейших политических событий, но еще и демонстрация национального колорита, достижений отечественных производителей.

Наталья Дзейка:

Адразу заходзіш – а вось слуцкі паяс. Шыкоўна, што ён ёсць. Вельмі прыемна, што ўогуле шмат у якіх залях чытаецца нацыянальнае афармленне. Вельмі добра, што яно тут ёсць і яго лёгка заўважыць. Дзяўчына мая звяртае ўвагу на люстры, таму што надта шмат бляску і яскравых фарбаў.

Залы, где принимались наиважнейшие решения, где встречают высоких зарубежных гостей, где проходят переговоры, где обсуждают внутренний политику и выбирают путь экономического развития страны.

Ольга Песнякевич:

Те люди, которых мы видели в новостях, президенты разных стран, бывали в каких-то определенных местах, залах, и мы видели это своими глазами. Все очень красиво. Приятно то, что экскурсовод говорил, что очень многое здесь сделано белорусскими мастерами, белорусскими фирмами и фабриками.