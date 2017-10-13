В первую очередь должна быть дисциплина: единственный в Минске мужчина-заведующий детского сада
Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета в некоторой степени разрушает стереотипы. Сергей Рико – уже три года как руководит детским садиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске он единственный мужчина-заведующий. До этого продолжатель педагогической династии четыре года работал воспитателем.
Едва ли не с порога наш герой отмечает: в кабинете сидеть не привык. На плечах заведующего буквально все: он и педагог, он и менеджер. Принимать участие приходится даже в составлении детского меню. В подчинении у Сергея Рико 39 человек. В рядах столичных заведующих он – единственный представитель сильного пола.
Сергей Рико, заведующий ГУО «Ясли-сад № 226 Минска»:
Женский коллектив имеет свою специфику, но, честно скажу, управлять хорошо. Потому что мы все дружно, совместно. Какие-то проблемы возникают – всегда решаем.
Тем временем тихий час подходит к завершению. Заглядываем в одну из младших групп. При появлении Робертовича – именно так заведующего называют малыши – ребята заметно оживляются. У кого-то новая игрушка, и этой новостью обязательно нужно поделиться.
Мария Атюшина, воспитатель ГУО «Ясли-сад № 226 Минска»:
Как все наши дети говорят: «Сергей Робертович у нас добрый». Это главное, что можно о нем сказать, потому что всегда на лице улыбка. Всегда приятно идти на работу.
Педагог в третьем поколении, он точно знает, что дети – это призвание. Четыре года мужчине довелось поработать воспитателем. Такому выбору профессии многие вначале удивлялись, а сегодня, напротив, обращаются за советами.
Сергей Рико:
Вы знаете, в первую очередь должна быть дисциплина. Если мы наладим дисциплину, то мы сможем наладить и индивидуальный подход. Если ребенок понимает, когда нужно слушать, когда нужно что-то выучить, когда что-то сказать, тогда он, в принципе, будет развиваться более активно.
Садику более полувека. В должности его руководителя Сергей Робертович три года. Сделать удалось многое: обновить оборудование, решить технические проблемы. Но главное достижение – это коллектив. Ведь только так будет уютно и детям, и родителям.