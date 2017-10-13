В первую очередь должна быть дисциплина: единственный в Минске мужчина-заведующий детского сада

В Минске он единственный мужчина-заведующий. До этого продолжатель педагогической династии четыре года работал воспитателем.

Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета в некоторой степени разрушает стереотипы. Сергей Рико – уже три года как руководит детским садиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Едва ли не с порога наш герой отмечает: в кабинете сидеть не привык. На плечах заведующего буквально все: он и педагог, он и менеджер. Принимать участие приходится даже в составлении детского меню. В подчинении у Сергея Рико 39 человек. В рядах столичных заведующих он – единственный представитель сильного пола.

Сергей Рико, заведующий ГУО «Ясли-сад № 226 Минска»:

Женский коллектив имеет свою специфику, но, честно скажу, управлять хорошо. Потому что мы все дружно, совместно. Какие-то проблемы возникают – всегда решаем.

Тем временем тихий час подходит к завершению. Заглядываем в одну из младших групп. При появлении Робертовича – именно так заведующего называют малыши – ребята заметно оживляются. У кого-то новая игрушка, и этой новостью обязательно нужно поделиться.