Здесь побывал Путин и снимали клип Ланской: малая родина Президента Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на свою малую родину, в агрогородок Александрия, туда, где прошло его детство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Все мы знаем, как глава государства относится к этому уголку нашей страны, с каким трепетом туда приезжает. И приглашение посетить родные места Президента получают только самые близкие и уважаемые гости. Трогательное и душевное – время, проведенное на малой родине главы государства.