«Очень хочется сюда возвращаться». В честь Дня матери провели экскурсию по Дворцу Независимости для представительниц БСЖ

Новости Беларуси. 14 октября в Беларуси отмечают День матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь праздника двери Дворца Независимости распахнули для представительниц Белорусского союза женщин.

Каждая из приглашенных работает с детьми в том или ином качестве: помогает появиться на свет, побороть серьезный недуг, раскрыть талант, но всех этих женщин объединяет одно – они Мамы. Некоторые – многодетные – при этом успевают строить головокружительные карьеры, работать на благо не только своей семьи, но и целой страны.

Татьяна Семченко, руководитель, балетмейстер заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля-танца «Ровесник»:

Я получала «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь» именно в этом Дворце. Он только открылся. Это ассоциируется, наверное, с белой птицей – светлой, красивой, есть много воздуха. На самом деле, очень хочется сюда возвращаться.

Ирина Белая, индивидуальный предприниматель:

Сейчас, находясь здесь, у меня сердце волнительно бьется, потому что очень все здорово, красиво. Рассказывают про Президента, и ты понимаешь, насколько он все-таки близок к нам. Я считаю, что это подарок на самом деле для нас. Многие считают самым лучшим подарком впечатления. За время двухчасовой экскурсии по Дворцу Независимости их не счесть. 20 залов, оформленных руками белорусских мастеров – для прекрасных женщин в День матери открыты все двери: в зал-рекордсмен по количеству встреч главы государства и даже те, за которыми, без преувеличения, решалась судьба целого мира. Сегодня тяжелые переговоры Нормандской четверки – уже история. В креслах лидеров мировых держав делают памятные фото и рассматривают интерьеры хранительницы мира в семьях – мамы.

Светлана Нагибович, заместитель главного врача РНПЦ «Мать и дитя»:

Каждая женщина, которая сегодня здесь с нами в этом Дворце, она считает это личным подарком Президента и государства в ее адрес. Представляете, насколько значимой становится женщина, мама в этом государстве.

Наталья Миранчук, директор информационного социально-благотворительного учреждения «Бейбистори»:

Мне очень нравится широта души всего, что здесь сделано и как здесь сделано. То есть ощущение какой-то одновременно доброжелательности и гостеприимства, с другой стороны, какой-то очень большой силы, воли, власти, государственности. Ощущение того, что хочется сразу расправить плечи, надеть красивое платье и, наверное, танцевать вальс. Завершилась экскурсия в Зимнем саду под шум водопада и в окружении цветущей зелени – а как иначе в праздник?!