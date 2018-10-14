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Из-за сильного тумана задерживается прибытие в Минск нескольких авиарейсов

14 октября 2018 12:48
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск из-за тумана задерживается прибытие ряда рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильного тумана задерживается прибытие в Минск нескольких авиарейсов-1

На табло пока нет информации о приземлении самолетов из Москвы, Стамбула, Вильнюса, Ганновера, Амстердама и Рима. Ранее задержанные самолеты из Киева, Запорожья и Астаны уже прибыли в Минск.

Из-за сильного тумана задерживается прибытие в Минск нескольких авиарейсов-4

Официальные комментарии нам получить не удалось. Пассажиры говорят, что, скорее всего, это связано с погодными условиями – утром в белорусской столице был плотный туман. Впрочем, синоптики обещают, что он развеется в самое ближайшее время.

# Авиация # общество # Фотофакт

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