Из-за сильного тумана задерживается прибытие в Минск нескольких авиарейсов

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск из-за тумана задерживается прибытие ряда рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На табло пока нет информации о приземлении самолетов из Москвы, Стамбула, Вильнюса, Ганновера, Амстердама и Рима. Ранее задержанные самолеты из Киева, Запорожья и Астаны уже прибыли в Минск.