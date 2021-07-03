Прямой эфир

Митрополит Вениамин: совместная молитва гораздо больше сможет принести пользу нашему Отечеству, чем усилия человеческие

03 июля 2021 12:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не только светским День Независимости будет в нашей стране. В Год народного единства символично объединила все ведущие конфессии общая молитва «За Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Вениамин: события прошедшего года побуждают нас к тому, чтобы мы усилили молитву

Митрополит Вениамин: совместная молитва гораздо больше сможет принести пользу нашему Отечеству, чем усилия человеческие-1

Во время утреннего богослужения в православных храмах, католических костелах и иудейских синагогах в единой молитве слились голоса верующих белорусов. В минском Свято-Духовом кафедральном соборе службу провел митрополит Вениамин.

Митрополит Вениамин: совместная молитва гораздо больше сможет принести пользу нашему Отечеству, чем усилия человеческие-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Молитва «За Беларусь!» – это не что-то новое. Она уже, можно сказать, с начала нынешнего столетия совершается в наших храмах Белорусской православной церкви. Когда-то это было более системно и постоянно, но в некоторых местах уже немножко потеряло такую актуальность. Но события прошедшего года побуждают нас к тому, чтобы мы усилили молитву. В этот день совместная молитва гораздо больше сможет сделать и принести пользу нашему Отечеству, чем усилия человеческие, которые порой бывают столь противоречивы, не согласованы или даже приводящие к разделению.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чтобы были все в здравии, чтобы минула наша эта чёрная напасть, ковид». О чём молились жители Витебска 3 июля?
03 июля 2021 11:52

«Чтобы были все в здравии, чтобы минула наша эта чёрная напасть, ковид». О чём молились жители Витебска 3 июля?

Педагоги попросили у Президента совет. В чём им нужна помощь главы государства?
03 июля 2021 11:32

Педагоги попросили у Президента совет. В чём им нужна помощь главы государства?

«Это должны быть преданные стране люди». Депутат и директор школы высказалась о введённой должности военрука
03 июля 2021 11:28

«Это должны быть преданные стране люди». Депутат и директор школы высказалась о введённой должности военрука