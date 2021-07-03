Митрополит Вениамин: совместная молитва гораздо больше сможет принести пользу нашему Отечеству, чем усилия человеческие

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Молитва «За Беларусь!» – это не что-то новое. Она уже, можно сказать, с начала нынешнего столетия совершается в наших храмах Белорусской православной церкви. Когда-то это было более системно и постоянно, но в некоторых местах уже немножко потеряло такую актуальность. Но события прошедшего года побуждают нас к тому, чтобы мы усилили молитву. В этот день совместная молитва гораздо больше сможет сделать и принести пользу нашему Отечеству, чем усилия человеческие, которые порой бывают столь противоречивы, не согласованы или даже приводящие к разделению.