«Здесь они делают первые шаги». Многофункциональный комплекс открыли в Центре повышения квалификации МВД

Новости Беларуси. Новое многофункциональное здание Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД распахнуло свои двери вблизи поселка Горани Минского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учебно-административный комплекс начали возводить осенью 2018-го. Здание состоит из четырех блоков, в которых размещены лекционные аудитории, учебные классы, рабочие помещения, спортивные залы, библиотеки.

Все учебные помещения оснащены современным оборудованием. В одном из классов есть оборудование для поиска и ведения радиообмена, а в компьютерном установлена новейшая мультимедийная аппаратура.

Есть и центр кинологической подготовки. В здании учебно-дрессировочного комплекса соорудили и ситуационные помещения разных типов. Например, таких, как квартира, офис, магазин и банк. В них учащиеся отрабатывают навыки обыска с различными усложнениями.

Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Здесь делают первые шаги те люди, которые решили посвятить себя службе закону и правопорядку. Те, которые станут участковыми милиционерами, милиционерами патрульно-постовой службы, сотрудниками различных подразделений органов внутренних дел. Здесь они делают первые шаги. И от того, каким будет этот первый шаг, какие основы будут заложены в умы и сердца этих людей – профессиональные, моральные, этические – зависит, в принципе, не только их судьба и служба. Зависит судьба окружающих.