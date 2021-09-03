«Задача-минимум была – рекорд». Золото и серебро в первый день ЧМ по пожарно-спасательному спорту завоевали белорусы

Новости Беларуси. Белорусы выиграли золото и серебро на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который стартовал 2 сентября в Караганде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день стартов с самого утра спортсмены соревновались в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, а вечером прошли финальные забеги.

У женщин в них приняла участие белорусская спортсменка Ирина Зинович (она финишировала с четвертым результатом).

В мужском финале выступали сразу два представителя сборной Беларуси: Никита Уколов и Антон Тарасевич. В результате Никита Уколов с результатом 12,89 секунды стал чемпионом мира, а Антон Тарасевич – серебряным призером.

Никита Уколов, победитель чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту:

Задача-минимум была – рекорд страны, а максимум – рекорд мира, естественно. Чуть не получилось, но я, в принципе, не огорчаюсь. Я все равно чемпион мира действующий. Радость, конечно. А что я еще могу испытывать? Я лучший во вселенной.

– А у вас есть цель побить мировой рекорд?

– Конечно. Она как была, так и остается, и, я думаю, я ее рано или поздно достигну.