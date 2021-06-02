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Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полёты через Украину

02 июня 2021 17:45
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Новости Беларуси. Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полеты через Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полёты через Украину-1

В Департаменте по авиации Минтранса заявили, что принятое в одностороннем порядке решение об ограничении использования воздушного пространства страны белорусскими воздушными судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также соглашения между правительствами Беларуси и Украины о воздушном сообщении, которые запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку.

Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полёты через Украину-4

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных обязательств установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, для рассмотрения обеспечения государствами – членами ИКАО единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий, а также для юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского воздушного судна в 2016 году.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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