Около 100 патрульных написали рапорт. Чем недовольна украинская полиция?
В Украине еще не решили, что делать с газовым кризисом, как уже наступил другой – кадровый. Уже больше месяца там неспокойная обстановка в рядах полиции. Еще в декабре появилась информация, что правоохранители готовятся к тихой забастовке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Она заключается в игнорировании бытовых правонарушений и нарушений ПДД. После стало известно, что полицейские от безысходности и вовсе начали увольняться. В Токмаке уволились 95 % личного состава, а в Харькове около 100 патрульных написали рапорт. Все дело в социальной незащищенности полицейских. Уже долгое время им не выплачивают надбавки за ненормированный рабочий день, ночные смены и работу во время пандемии. А начальство требует положительной статистики. В результате, чтобы картинка была веселее, мелкие правонарушения игнорируются, а серьезные статьи переквалифицируются в легкие.
«Будут сидеть на голом окладе». Поговорили с политическим экспертом о ситуации с полицией в Украине – подробнее здесь.
В Сеть попало обращение одного из полицейских.
Дмитрий Рынковой, следователь полиции Киева:
Мы как сотрудники полиции просим руководство страны отреагировать и законно снять с должности главу Национальной полиции Игоря Клименко и министра внутренних дел Дениса Монастырского. По причине ранее обнародованной информации и недопущения дестабилизации в стране ради безопасности граждан Украины. Дмитрий Рынковой, честь имею.
После обращения полицейского уволили задним числом. В это время в Нацполиции Украины опровергают происходящее, однако партия Зеленского «Слуга народа» очень быстро внесла законопроект о повышении зарплат полицейским. Значит проблема есть? Депутатам предложили привязать зарплаты полицейских к прожиточному минимуму и поднять их примерно в два раза.