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Около 100 патрульных написали рапорт. Чем недовольна украинская полиция?

09 января 2022 18:59
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В Украине еще не решили, что делать с газовым кризисом, как уже наступил другой – кадровый. Уже больше месяца там неспокойная обстановка в рядах полиции. Еще в декабре появилась информация, что правоохранители готовятся к тихой забастовке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Около 100 патрульных написали рапорт. Чем недовольна украинская полиция?-1

Илона Волынец, СТВ:  
Она заключается в игнорировании бытовых правонарушений и нарушений ПДД. После стало известно, что полицейские от безысходности и вовсе начали увольняться. В Токмаке уволились 95 % личного состава, а в Харькове около 100 патрульных написали рапорт. Все дело в социальной незащищенности полицейских. Уже долгое время им не выплачивают надбавки за ненормированный рабочий день, ночные смены и работу во время пандемии. А начальство требует положительной статистики. В результате, чтобы картинка была веселее, мелкие правонарушения игнорируются, а серьезные статьи переквалифицируются в легкие.  

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В Сеть попало обращение одного из полицейских.  

Около 100 патрульных написали рапорт. Чем недовольна украинская полиция?-4

Дмитрий Рынковой, следователь полиции Киева:  
Мы как сотрудники полиции просим руководство страны отреагировать и законно снять с должности главу Национальной полиции Игоря Клименко и министра внутренних дел Дениса Монастырского. По причине ранее обнародованной информации и недопущения дестабилизации в стране ради безопасности граждан Украины. Дмитрий Рынковой, честь имею.  

После обращения полицейского уволили задним числом. В это время в Нацполиции Украины опровергают происходящее, однако партия Зеленского «Слуга народа» очень быстро внесла законопроект о повышении зарплат полицейским. Значит проблема есть? Депутатам предложили привязать зарплаты полицейских к прожиточному минимуму и поднять их примерно в два раза.  

# Международная политика # общество # Илона Волынец # Дмитрий Рынковой # Игорь Клименко # Денис Монастырский # Фотофакт

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