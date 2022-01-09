Около 100 патрульных написали рапорт. Чем недовольна украинская полиция?

В Украине еще не решили, что делать с газовым кризисом, как уже наступил другой – кадровый. Уже больше месяца там неспокойная обстановка в рядах полиции. Еще в декабре появилась информация, что правоохранители готовятся к тихой забастовке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Она заключается в игнорировании бытовых правонарушений и нарушений ПДД. После стало известно, что полицейские от безысходности и вовсе начали увольняться. В Токмаке уволились 95 % личного состава, а в Харькове около 100 патрульных написали рапорт. Все дело в социальной незащищенности полицейских. Уже долгое время им не выплачивают надбавки за ненормированный рабочий день, ночные смены и работу во время пандемии. А начальство требует положительной статистики. В результате, чтобы картинка была веселее, мелкие правонарушения игнорируются, а серьезные статьи переквалифицируются в легкие.

«Будут сидеть на голом окладе». Поговорили с политическим экспертом о ситуации с полицией в Украине – подробнее здесь.

В Сеть попало обращение одного из полицейских.