Минздрав: в Беларуси за сутки зафиксировано более 1000 случаев коронавируса

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси сообщил обновленные данные по коронавирусу. К сожалению, кривая роста заболеваемости идет вверх – более тысячи новых случаев заражения за прошедшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего же, по данным на 10 ноября, с положительным тестом зарегистрированы 108 300 человек. Белорусская медицина готова к любому варианту развития событий.

Вместе с тем обезопасить себя от болезни и таким образом снизить нагрузку на врачей, которые снова на передовой борьбы, может каждый. Элементарные меры предосторожности значительно снижают риск.

Сегодня в стране ежедневно проводят до 25 тысяч тестов. Это вдвое больше, чем, к примеру, в апреле-мае, в период первой волны. Всего же проведено более 2 720 000 исследований. Выздоровели и выписаны 91 646 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.