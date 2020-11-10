«Было интересно наблюдать». Посмотрите, какой лук вырастили белорусские школьники из семян

Новости Беларуси. Школьники из Холопеничской средней школы имени Максима Богдановича собрали урожай экспериментального лука, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего в рамках проекта за сезон дети изучили четыре голландских и два белорусских сорта. Каждый из них был выращен из семян. Сначала школьники изучили всю технологию посадки и ухода, а после сбора урожая провели сравнительный анализ. Всего за сезон получено более 20 килограммов лука.

Евгения Соболь, ученица Холопеничской средней школы имени М. Богдановича:

Раньше я не сажала лук, особенно семенами. Было интересно наблюдать. Я много чего узнала: как он прорастает, когда именно нужно высаживать этот лук.

Ольга Семижон, учитель Холопеничской средней школы имени М. Богдановича:

Наша самая главная цель – заинтересовать ребят, показать экономический эффект возделывания сельскохозяйственных культур. Очень важно, чтобы они, изучив агротехнологии возделывания культур, видели экономический эффект и понимали, что вернуться на родную землю и работать приносит и удовольствие, и радость. Плюс это здоровое питание. Какие бы технологии не развивались в настоящее время, все-таки самое главное – это наше правильное здоровое питание. А экологически чистая продукция очень важна.