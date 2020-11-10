В Минске продолжают готовиться к Новому году. В парке Горького устанавливают ёлку

Новости Беларуси. В Минске продолжается подготовка к Новому году. 10 ноября приступили к установке елки в парке Горького, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске продолжается подготовка к Новому году. 10 ноября приступили к установке елки в парке Горького, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомним, новогодние красавицы уже появились на улицах Столетова и Асаналиева, в парке имени Павлова.
Я думаю, что мы созвучны в своих желаниях – граждане Беларуси и хотим для себя уверенности, гармонии, справедливости, всего самого светлого и того, чего мы заслуживаем.
Мы ждем Новый год, мы хотим подарки. Я людям пожелаю здоровья, счастья.
Каждый район Минска будет украшен 2-3 елками. Традиционно появятся и новогодние символы национального масштаба. Это елки на Октябрьской площади, у городской Ратуши и около Дворца спорта. Всего же к середине декабря в столице установят 31 красавицу.