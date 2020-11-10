В Минске продолжают готовиться к Новому году. В парке Горького устанавливают ёлку

Новости Беларуси. В Минске продолжается подготовка к Новому году. 10 ноября приступили к установке елки в парке Горького, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, новогодние красавицы уже появились на улицах Столетова и Асаналиева, в парке имени Павлова.

Я думаю, что мы созвучны в своих желаниях – граждане Беларуси и хотим для себя уверенности, гармонии, справедливости, всего самого светлого и того, чего мы заслуживаем.

Мы ждем Новый год, мы хотим подарки. Я людям пожелаю здоровья, счастья.