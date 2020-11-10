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В Минске продолжают готовиться к Новому году. В парке Горького устанавливают ёлку

10 ноября 2020 13:55
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Новости Беларуси. В Минске продолжается подготовка к Новому году. 10 ноября приступили к установке елки в парке Горького, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске продолжают готовиться к Новому году. В парке Горького устанавливают ёлку-1

Напомним, новогодние красавицы уже появились на улицах Столетова и Асаналиева, в парке имени Павлова.

В Минске продолжают готовиться к Новому году. В парке Горького устанавливают ёлку-4

Я думаю, что мы созвучны в своих желаниях  граждане Беларуси и хотим для себя уверенности, гармонии, справедливости, всего самого светлого и того, чего мы заслуживаем.

В Минске продолжают готовиться к Новому году. В парке Горького устанавливают ёлку-7

Мы ждем Новый год, мы хотим подарки. Я людям пожелаю здоровья, счастья.

В Минске продолжают готовиться к Новому году. В парке Горького устанавливают ёлку-10

Каждый район Минска будет украшен 2-3 елками. Традиционно появятся и новогодние символы национального масштаба. Это елки на Октябрьской площади, у городской Ратуши и около Дворца спорта. Всего же к середине декабря в столице установят 31 красавицу.

# Новый год # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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