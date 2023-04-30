«Здесь максимально продумано». Главный зоотехник рассказал о содержании телят

Новости Беларуси. Жесткая дисциплина и небезразличный подход – залог успешного функционирования предприятий и экономической стабильности государства. Подходить к делу по-хозяйски – главное требование Президента как к руководителям, так и к сотрудникам всего АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время поездки в Гомельскую область Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул: удержать экономику сегодня критически важно, чтобы не пришлось защищать страну с автоматом в руках. От сельского хозяйства нужно получить максимальную отдачу. А значит, особое внимание посевной и животноводству. На отдельный контроль Президент поручил взять ситуацию на молочно-товарных фермах. В частности вопросы укомплектованности и содержания животных.

Валерий Янулевич, главный зоотехник СПК им. И.П. Сенько:

Здесь раньше был склад для группы кормов. Было решено руководством сделать более удобные условия для телят. Переоборудовали, теперь двухзонная, двухсекционная система, где можем держать по 10-15 телят. Здесь максимально продумано. Подстил. Минимизирован ручной труд. Здание обслуживает, по большому счету, один человек. В таком помещении, где больше света, больше воздуха, привесы 800-900 грамм.