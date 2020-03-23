Здесь годами складировалось разное старьё. Почему в Могилёве сносят старые сараи и постройки

Новости Беларуси. В Могилеве наводят порядок в районах старой жилой застройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частном секторе сносят сараи и ветхие постройки. Некоторые здания коммунальным службам достаются прямо с домашней утварью, среди которой порой находят очень интересные предметы. Ирина Недобоева продолжит.

В чемоданах, пакетах, старых сумках... Клады из трехрублевых купюр уже не первый день находят могилевские коммунальщики. Заначки еще советских времен попадаются во время сноса ветхих сараев в Могилеве.

Татьяна Мельникова, дворник Могилевского ЖЭУ № 13:

Сейчас это просто мусор. Мы находим их часто. И находим такие вещи старые, грязные уже, прямо страшно их в руки взять. Ну а мы сейчас все уберем, и будет аккуратненько. Такая площадка хорошая, тут собираются детскую площадку сделать.

Ирина Недобоева, корреспондент:

История появления этих построек уходит корнями в середину прошлого века. В двухэтажках отапливались посредством печей, а здесь хранили дрова, брикет и уголь. Когда провели центральное отопление, сараи не снесли. Местные жители стали использовать их кто во что горазд – для закаток, картошки. Но по большей части здесь годами складировалось разное старье.

Эти сараи на улице Строителей – только часть масштабной программы по сносу. Хоть большого восторга жители района и не испытывают, но ветхие строения оставлять как есть уже небезопасно.

Конечно, надо сносить ветхие строения, но хотя бы хоть что-то оставить. Ту же машину поставить.

Ездили к начальству и просили, чтобы мы облагородили за свой счет. Но они против, сказали: «Нет, мы будем сносить». Есть ветхие сараи, но наши следят за ними. В районах старой жилой застройки уже снесли больше сотни сараев. И работы продолжаются.

Татьяна Коропова, начальник Могилевского ЖЭУ № 13:

Сначала люди были крайне недовольны, было жалко своих хозяйственных построек. Хотя они пришли в негодность, они были аварийные, заброшенные. Работы глобальные. У людей везде находятся в этих хозяйственных постройках большие погреба, которые тоже нужно засыпать. В результате проведения работ могилевчане получат еще один красивый, ухоженный район.

Уборка и благоустройство дворов, парков, мемориальных комплексов в эти дни проходит повсеместно. Для координации работ по наведению порядка в Могилеве создана рабочая группа.

Константин Рыжов, главный инженер Могилевского дорожно-мостового предприятия:

Производятся работы по замене мелкоштучной плитки по городу, уборка уличного смета, окраска турникетного, перильного ограждения. Производим ямочный ремонт в необходимых местах по городу и устройство выравнивающего слоя.

Денис Койда, заместитель генерального директора по благоустройству Могилевского городского управления коммунальных предприятий:

Мы делаем все возможное, чтобы к празднику 1 Мая могилевчане во всей красе увидели свой город. И хотелось бы, конечно, обратиться к людям, чтобы они также поддерживали должный порядок, не мусорили и участвовали в наших городских субботниках, которые проводятся весной и осенью, принимали участие в покраске детского оборудования, может быть, в уборке свалок.