В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

Новости Беларуси. Из города – в деревню, из юриста – в фермеры. Герой нашего сюжета в 28 лет кардинально изменил свою жизнь. Мужчина с головой ушел в сельское хозяйство, причем начал буквально с нуля и без всякого опыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Были и победы, и поражения. Все свои шаги начинающий аграрий снимал на видео, которым потом делился в соцсетях. Что из этого вышло, расскажет Анастасия Бут.

От Булки Батоновны такой классный козлина, вообще. У него шерсть интересная такая. Такой весь богатырь!

Любовь зла – полюбишь и козла, шутит «юрист по образованию, блогер по желанию и фермер по призванию». Начинал сельскохозяйственную карьеру Владислав Беспалый с нуля. Признается: не знал даже толком, как ухаживать за пернатыми, прививать кроликов и много ли коза дает молока.

Владислав Беспалый, житель деревни Копти:

Когда мне было восемь лет, мы жили еще в своем доме, я тогда очень сильно захотел козу, но мне ее не купили. В итоге, когда я вырос, мне исполнилось 28, я купил хутор в лесу и купил уже самостоятельно своих первых трех коз.

Козье стадо стремительно разрасталось. А вот с кроликами как-то не заладилось. Полсотни кур уволок коршун. Да и дорога на хутор была неблизкой. Тогда и созрело кардинально иное решение: поменять городскую квартиру на деревенский дом.

К переезду в новые апартаменты у фермера оставалось 20 пернатых и почти 40 рогатых.

Анастасия Бут, корреспондент:

Всего за полгода стадо увеличилось вдвое. Вот этим малышам от месяца до нескольких дней. И всем нужно уделить внимание. А главное – проконтролировать, кто сколько съел, ведь старшие могут запросто объесть младших.

Фермер еще и сам себе режиссер. На популярной видеоплощадке в интернете у него за три года 50 тысяч подписчиков. Здесь нет головокружительных спецэффектов или мудреного монтажа.

Снимает на обычную видеокамеру. С первого дубля получается редко: операторы пока непрофессиональные.

Владислав Беспалый:

Изначально я начал просто делиться своим личным опытом, потому что когда-то я был таким же начинающим, у которого не было никакой практики. Я точно также брал какую-то информацию из интернета. Прошли годы, и теперь спрашивают совета у меня. Как показала моя практика, мои ролики сподвигли уже, наверное, не один десяток людей завести таких животных.

А недавно купил подержанный трактор. Ремонтирует его тоже сам. В этом году планирует заняться еще и полевыми работами.

Владислав Беспалый:

Сейчас участок у меня вместе с домом 25 соток. Хотелось бы оформить еще соток 80, потому что на стойловый период одной козе требуется порядка 500 килограммов корнеплодов. Поэтому в планах засеять хотя бы 50 соток – картошка, кормовая свекла, тыквы, кабачки.