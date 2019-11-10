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«Я счастлив. Абсолютная гармония такая». Александр Глеб рассказал о жене и детях

10 ноября 2019 17:27
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы второй раз женились не так давно, у Вас родилась дочь.

«Я счастлив. Абсолютная гармония такая». Александр Глеб рассказал о жене и детях-1

Александр Глеб, футболист:
Сейчас вторая дочь родилась. В принципе, на тренировку, домой и стараюсь помогать супруге.

«Я счастлив. Абсолютная гармония такая». Александр Глеб рассказал о жене и детях-4

«Я счастлив. Абсолютная гармония такая». Александр Глеб рассказал о жене и детях-6

«Я счастлив. Абсолютная гармония такая». Александр Глеб рассказал о жене и детях-8

Вадим Щеглов:
А почему не случилось с первой женой?

Александр Глеб:
Откуда я знаю. Получилось, как получилось. Я счастлив, абсолютно счастлив. Просто прихожу, радуюсь.

Когда я нахожусь дома, действительно, никуда не хочется выезжать. Абсолютная гармония такая.

# Футбол # общество # Александр Глеб

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