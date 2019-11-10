«Я счастлив. Абсолютная гармония такая». Александр Глеб рассказал о жене и детях

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы второй раз женились не так давно, у Вас родилась дочь.
Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы второй раз женились не так давно, у Вас родилась дочь.
Александр Глеб, футболист:
Сейчас вторая дочь родилась. В принципе, на тренировку, домой и стараюсь помогать супруге.
Вадим Щеглов:
А почему не случилось с первой женой?
Александр Глеб:
Откуда я знаю. Получилось, как получилось. Я счастлив, абсолютно счастлив. Просто прихожу, радуюсь.
Когда я нахожусь дома, действительно, никуда не хочется выезжать. Абсолютная гармония такая.