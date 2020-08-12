Здесь есть картодром, трасса для трековых автогонок и мотобольное поле. Показываем новый комплекс ДОСААФ

Новый комплекс по техническим видам спорта в Стайках готов уже на 99%. Его перенесли из Боровой, где ранее базировался стадион «Заря». Территория построена по уникальному проекту. Здесь есть картодром, трасса для мотокросса, для дрифта, для трековых автогонок и мотобольное поле.

Сергей Лапицкий, директор УП «Республиканский спортивно-технический комплекс Д ОСААФ»: Трасса для картов, протяженностью 1280 метров, имеет на каждом повороте установленные камеры для отслеживания хода гонки, 13 судейских постов, соответствует всем современным стандартам безопасности, имеет на всем протяжении зоны вылетов и огромное количество поребриков.

Совместно с Федерацией киберспорта здесь создали класс для обучения виртуальным гонкам. Автомобильные симуляторы в мелочах повторяют детали настоящих машин и трасс. Сборная Беларуси по онлайн-автоспорту в прошлом году уже показывала свои навыки международному жюри. Тренироваться здесь до выезда на картодром смогут и юные пилоты.

Александра Ковзель, з аместитель директора по спортивной работе УП «Республиканский спортивно-технический комплекс Д ОСААФ»: На данный момент у нас уже проводятся тест-драйвы на трассе картинга, на автодроме – дрифтовые тренировки, скоростное маневрирование. На мотокроссовой трассе также проводятся тест-драйвы. В дальнейшем планируем проводить соревнования, чемпионаты Республики Беларусь.

В административном здании есть множество учебных классов для подготовки водителей и повышения квалификации. Также создан музей спортивной славы ДОСААФ, где собрали главные достижения всех спортсменов в разных категориях. Но самое сердце автокомплекса скрывают в себе яркие ангары.

Сергей Лапицкий: Это бокс для ремонта спортивных автомобилей секции автоспорта. Здесь представлена весьма разная техника. В трековых гонках участвуют автомобили, подготовленные по специальному регламенту – имеющие каркас безопасности, спортивный ковш и прочие доработки. Еще один очень интересный экземпляр – это машина подготовки класса Легенд. Машины выполнены точной копией старинных автомобилей.

В новом центре работают секции автоспорта, картинга и мотоспорта. Заниматься сюда могут прийти дети от 5 лет и остаться повышать свой спортивный уровень до преклонного возраста.

Сергей Лапицкий:

Технические виды спорта в нашей стране на довольно-таки высоком уровне. Каждый год мы совершенствуемся. Картингисты показывают весьма хороший результат, много путешествуют по миру. Самое далекое место на карте, куда удалось забраться, это было два года назад, в Бразилию.