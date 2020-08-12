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Запрет на торговлю пиротехникой введён в Беларуси

12 августа 2020 07:35
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Новости Беларуси. Запрет на торговлю пиротехническими изделиями вводится в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее постановление принято Совмином.

Запрет на торговлю пиротехникой введён в Беларуси-1

Документ уже вступил в силу. В связи с этим субъектов торговли просят принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси.   

# Пиротехника # общество # Фотофакт

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