Запрет на торговлю пиротехникой введён в Беларуси

Новости Беларуси. Запрет на торговлю пиротехническими изделиями вводится в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее постановление принято Совмином.

Документ уже вступил в силу. В связи с этим субъектов торговли просят принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси.