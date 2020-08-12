«В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распылённого майдана». Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Кто и зачем раскачивает ситуацию в стране? Куда и к кому тянутся следы призывов вести государство не путем эволюции, а революции? Политические технологии, которые собрали по всему СНГ и пытаются отработать на нашем государстве. О выборах в Беларуси и выборе белорусов рассуждают эксперты программы «В обстановке мира».

«Светлое» будущее для Беларуси по версии протестных сил.

Той шлях, які нам прапануюць, – гэта эскалацыя нянавісці, гэта шлях у нікуды, гэта смерць і забойства. Кто пытается превратить страну в полигон для отработки политтехнологий?

В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распыленного майдана. Во что превратились мирные митинги в поддержку «альтернативщиков»?

Это бунт, мятеж, погром, это цветная революция. Под чьим флагом молодых белорусов ведут на баррикады?

Легко сидеть за границей, пить чай, делать стрим и говорить: «Выходите на улицу». Почему путь насилия – не выбор белорусов.

Неужели вы не понимаете, что это все управляется извне и вы просто здесь играете роль обычного мяса. И экономические последствия уличного разгула.

Каждый день митингов, каждый день беспорядков – это в ваш карман залезают хулиганы.