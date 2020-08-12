«В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распылённого майдана». Анонс программы «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Кто и зачем раскачивает ситуацию в стране? Куда и к кому тянутся следы призывов вести государство не путем эволюции, а революции? Политические технологии, которые собрали по всему СНГ и пытаются отработать на нашем государстве.
О выборах в Беларуси и выборе белорусов рассуждают эксперты программы «В обстановке мира».
«Светлое» будущее для Беларуси по версии протестных сил.
Той шлях, які нам прапануюць, – гэта эскалацыя нянавісці, гэта шлях у нікуды, гэта смерць і забойства.
Кто пытается превратить страну в полигон для отработки политтехнологий?
В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распыленного майдана.
Во что превратились мирные митинги в поддержку «альтернативщиков»?
Это бунт, мятеж, погром, это цветная революция.
Под чьим флагом молодых белорусов ведут на баррикады?
Легко сидеть за границей, пить чай, делать стрим и говорить: «Выходите на улицу».
Почему путь насилия – не выбор белорусов.
Неужели вы не понимаете, что это все управляется извне и вы просто здесь играете роль обычного мяса.
И экономические последствия уличного разгула.
Каждый день митингов, каждый день беспорядков – это в ваш карман залезают хулиганы.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.