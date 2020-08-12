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«В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распылённого майдана». Анонс программы «В обстановке мира»

12 августа 2020 07:27
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Новости Беларуси. Кто и зачем раскачивает ситуацию в стране? Куда и к кому тянутся следы призывов вести государство не путем эволюции, а революции? Политические технологии, которые собрали по всему СНГ и пытаются отработать на нашем государстве.

О выборах в Беларуси и выборе белорусов рассуждают эксперты программы «В обстановке мира».

«В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распылённого майдана». Анонс программы «В обстановке мира»-1

«Светлое» будущее для Беларуси по версии протестных сил.

«В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распылённого майдана». Анонс программы «В обстановке мира»-4

Той шлях, які нам прапануюць, гэта эскалацыя нянавісці, гэта шлях у нікуды, гэта смерць і забойства.

Кто пытается превратить страну в полигон для отработки политтехнологий?

«В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распылённого майдана». Анонс программы «В обстановке мира»-7

В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распыленного майдана.

Во что превратились мирные митинги в поддержку «альтернативщиков»?

«В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распылённого майдана». Анонс программы «В обстановке мира»-10

Это бунт, мятеж, погром, это цветная революция.

Под чьим флагом молодых белорусов ведут на баррикады?

«В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распылённого майдана». Анонс программы «В обстановке мира»-13

Легко сидеть за границей, пить чай, делать стрим и говорить: «Выходите на улицу».

Почему путь насилия не выбор белорусов.

«В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распылённого майдана». Анонс программы «В обстановке мира»-16

Неужели вы не понимаете, что это все управляется извне и вы просто здесь играете роль обычного мяса.

И экономические последствия уличного разгула.

«В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распылённого майдана». Анонс программы «В обстановке мира»-19

«В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распылённого майдана». Анонс программы «В обстановке мира»-21

Каждый день митингов, каждый день беспорядков – это в ваш карман залезают хулиганы.

«В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распылённого майдана». Анонс программы «В обстановке мира»-24

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.

# Массовые беспорядки # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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