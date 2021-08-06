«Здесь девушки с цветами не ходили». Балаба о том, что происходило в первую ночь протестов у стелы

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». Первые потери. Большинство раненых остаются в боевых расчетах.

Вячеслав, заместитель командира 2-й роты специального назначения в/ч 3214:

В тот момент мы усиливали фланг. Отвлекся, куда-то голову повернул – и в этот момент получил удар камнем.

Кирилл, командир роты специального назначения в/ч 3214:

Мы задерживали правонарушителей. С метров пяти бордюрная плитка, пополам разбитая, с острием, как говорится, – произошел бросок в меня. Была дырка прилично сантиметров, надо было зашивать. Надо было управлять своими солдатами, поэтому ничего страшного, вытерпел.

Это центр силы и мужества белорусского народа. Здесь все напоминает: мы выстояли. Музей истории Великой Отечественной, стела «Минск – город-герой», проспект Победителей. ОМОН не отдал эту высоту. Силовики не отдали Беларусь.