«Здесь девушки с цветами не ходили». Балаба о том, что происходило в первую ночь протестов у стелы
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Первые потери. Большинство раненых остаются в боевых расчетах.
Вячеслав, заместитель командира 2-й роты специального назначения в/ч 3214:
В тот момент мы усиливали фланг. Отвлекся, куда-то голову повернул – и в этот момент получил удар камнем.
Кирилл, командир роты специального назначения в/ч 3214:
Мы задерживали правонарушителей. С метров пяти бордюрная плитка, пополам разбитая, с острием, как говорится, – произошел бросок в меня. Была дырка прилично сантиметров, надо было зашивать. Надо было управлять своими солдатами, поэтому ничего страшного, вытерпел.
Это центр силы и мужества белорусского народа. Здесь все напоминает: мы выстояли. Музей истории Великой Отечественной, стела «Минск – город-герой», проспект Победителей. ОМОН не отдал эту высоту. Силовики не отдали Беларусь.
Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Если бы допустили сбор здесь, на стеле, следующий удар – это было бы вполне возможно – какой-то из стратегических объектов. Ближайший, наверное, отсюда, это резиденция Президента. Все последующие дни практически отряд держал здесь стелу. Здесь девушки с цветами не ходили.
«Заточки, удавки, баллоны с газом». Что находили у задержанных протестующих, читайте здесь.