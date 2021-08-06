Прямой эфир

«Здесь девушки с цветами не ходили». Балаба о том, что происходило в первую ночь протестов у стелы

06 августа 2021 15:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Первые потери. Большинство раненых остаются в боевых расчетах.

«Здесь девушки с цветами не ходили». Балаба о том, что происходило в первую ночь протестов у стелы-1

Вячеслав, заместитель командира 2-й роты специального назначения в/ч 3214:
В тот момент мы усиливали фланг. Отвлекся, куда-то голову повернул  и в этот момент получил удар камнем.

«Здесь девушки с цветами не ходили». Балаба о том, что происходило в первую ночь протестов у стелы-3

Кирилл, командир роты специального назначения в/ч 3214:
Мы задерживали правонарушителей. С метров пяти бордюрная плитка, пополам разбитая, с острием, как говорится, – произошел бросок в меня. Была дырка прилично сантиметров, надо было зашивать. Надо было управлять своими солдатами, поэтому ничего страшного, вытерпел.

«Здесь девушки с цветами не ходили». Балаба о том, что происходило в первую ночь протестов у стелы-5

Это центр силы и мужества белорусского народа. Здесь все напоминает: мы выстояли. Музей истории Великой Отечественной, стела «Минск – город-герой», проспект Победителей. ОМОН не отдал эту высоту. Силовики не отдали Беларусь.

«Здесь девушки с цветами не ходили». Балаба о том, что происходило в первую ночь протестов у стелы-7

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Если бы допустили сбор здесь, на стеле, следующий удар – это было бы вполне возможно – какой-то из стратегических объектов. Ближайший, наверное, отсюда, это резиденция Президента. Все последующие дни практически отряд держал здесь стелу. Здесь девушки с цветами не ходили.

«Заточки, удавки, баллоны с газом». Что находили у задержанных протестующих, читайте здесь.

# Массовые беспорядки # Дмитрий Балаба

Другие новости рубрики

Все новости
Один из выходов станции метро «Фрунзенская» после ремонта откроют 7 августа
06 августа 2021 15:21

Один из выходов станции метро «Фрунзенская» после ремонта откроют 7 августа

Мастер-классы, кинопоказы и выступления музыкантов. Что будет на вечерах у Ратуши 7 и 8 августа?
06 августа 2021 15:18

Мастер-классы, кинопоказы и выступления музыкантов. Что будет на вечерах у Ратуши 7 и 8 августа?

В Минской области пройдёт праздник «Бярэзiнскiя лыжкары». Что ждёт гостей?
06 августа 2021 15:15

В Минской области пройдёт праздник «Бярэзiнскiя лыжкары». Что ждёт гостей?