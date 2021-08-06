В Минской области пройдёт праздник «Бярэзiнскiя лыжкары». Что ждёт гостей?

Новости Беларуси. Региональный праздник «Бярэзiнскiя лыжкары» пройдет в Березино 7 августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже в четвертый раз здесь гостеприимно принимают мастеров-ложечников со всех уголков Минской области.

Благодаря этой доброй традиции искусство создания деревянных ложек сохранилось и получило второе дыхание в наше время. Причем ряды мастеров с каждым годом все пополняются.

В программе мероприятия запланированы выставки-продажи декоративно-прикладного творчества, будут работать игровые площадки и детские аттракционы.