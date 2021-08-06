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В Минской области пройдёт праздник «Бярэзiнскiя лыжкары». Что ждёт гостей?

06 августа 2021 15:15
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Новости Беларуси. Региональный праздник «Бярэзiнскiя лыжкары» пройдет в Березино 7 августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже в четвертый раз здесь гостеприимно принимают мастеров-ложечников со всех уголков Минской области.

В Минской области пройдёт праздник «Бярэзiнскiя лыжкары». Что ждёт гостей?-1

Благодаря этой доброй традиции искусство создания деревянных ложек сохранилось и получило второе дыхание в наше время. Причем ряды мастеров с каждым годом все пополняются.

В Минской области пройдёт праздник «Бярэзiнскiя лыжкары». Что ждёт гостей?-4

В программе мероприятия запланированы выставки-продажи декоративно-прикладного творчества, будут работать игровые площадки и детские аттракционы.

В Минской области пройдёт праздник «Бярэзiнскiя лыжкары». Что ждёт гостей?-7

Изюминкой мероприятия станет дворик «Медовое угощение» и фотовыставка «Ложка в кадре». А праздничное настроение подарят ансамбли и вокальные группы. Начало праздника в 11:00.

# Культура # общество # Фотофакт

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