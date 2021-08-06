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Мастер-классы, кинопоказы и выступления музыкантов. Что будет на вечерах у Ратуши 7 и 8 августа?

06 августа 2021 15:18
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Новости Беларуси. Выходные в Верхнем городе. Летние вечера у Ратуши продолжают радовать минчан и гостей города своей яркой программой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мастер-классы, кинопоказы и выступления музыкантов. Что будет на вечерах у Ратуши 7 и 8 августа?-1

Уже 7 августа в 20:00 на арт-террасе в Музыкальном переулке пройдет мастер-класс по современным танцевальным стилям. В это же время на улице Кирилла и Мефодия для гостей фестиваля покажут очередной фильм под открытым небом. А на площади Свободы можно будет насладиться музыкой оркестра саксофонов.

Мастер-классы, кинопоказы и выступления музыкантов. Что будет на вечерах у Ратуши 7 и 8 августа?-4

Музыкальные вечера у Ратуши проходят в столице каждую субботу и продлятся до 4 сентября. Вход свободный

# Развлечения # общество # Фотофакт

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