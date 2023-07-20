«Здесь будет ещё интереснее!» Новый пляж благоустроили на озере Нарочь

Новости Беларуси. Новый пляж благоустроили на озере Нарочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый пляж благоустроили на озере Нарочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зона отдыха находится на территории санатория «Приозерный», однако отдохнуть здесь могут все желающие. Мягкий сыпучий песок, терраса, шезлонги – прибрежная зона получилась комфортной и современной. Для самых юных отдыхающих на территории установили детскую площадку. Понравится здесь и любителям активного отдыха.
Ольга Купревич, специалист санатория:
Здесь есть развлечения: сапборды, катамаран, яхты, гидроциклы, можно поиграть в волейбол. Осенью мы приступим к строительству кафе – красивое современное здание из стекла и бетона. И я думаю, что в следующем году, когда мы сделаем все, что задумали, здесь будет еще интереснее.
Для удобства посетителей на пляже установлены питьевые фонтанчики и души. Кроме того, совсем скоро появится на пляже и смотровая площадка.