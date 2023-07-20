Прямой эфир

«Здесь будет ещё интереснее!» Новый пляж благоустроили на озере Нарочь

20 июля 2023 06:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый пляж благоустроили на озере Нарочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь будет ещё интереснее!» Новый пляж благоустроили на озере Нарочь-1

Зона отдыха находится на территории санатория «Приозерный», однако отдохнуть здесь могут все желающие. Мягкий сыпучий песок, терраса, шезлонги – прибрежная зона получилась комфортной и современной. Для самых юных отдыхающих на территории установили детскую площадку. Понравится здесь и любителям активного отдыха.

«Здесь будет ещё интереснее!» Новый пляж благоустроили на озере Нарочь-4

Ольга Купревич, специалист санатория:
Здесь есть развлечения: сапборды, катамаран, яхты, гидроциклы, можно поиграть в волейбол. Осенью мы приступим к строительству кафе – красивое современное здание из стекла и бетона. И я думаю, что в следующем году, когда мы сделаем все, что задумали, здесь будет еще интереснее.

«Здесь будет ещё интереснее!» Новый пляж благоустроили на озере Нарочь-7

Для удобства посетителей на пляже установлены питьевые фонтанчики и души. Кроме того, совсем скоро появится на пляже и смотровая площадка.

# Отдых # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владельцы частных таксопарков скрыли от налогообложения более 5 млн рублей
20 июля 2023 06:51

Владельцы частных таксопарков скрыли от налогообложения более 5 млн рублей

Минобороны: ВС РБ продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК «Вагнер»
20 июля 2023 06:33

Минобороны: ВС РБ продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК «Вагнер»

«Вылечили, поставили на ноги». Что мы знаем о Минской областной клинической больнице?
19 июля 2023 19:58

«Вылечили, поставили на ноги». Что мы знаем о Минской областной клинической больнице?