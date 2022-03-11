Здесь будет даже лаундж-зона. Квартал под Пинском – новый взгляд на жилищное строительство в деревне

Новости Беларуси. Новый взгляд на жилищное строительство в сельской местности. В Пинском районе развивают первый многоэтажный квартал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом небольшие деревни в пригороде становятся спутниками 120-тысячного Пинска, десятого по численности города в стране. В очереди за своими квадратными метрами молодые семьи с детьми продвигаются за считаные месяцы. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Это наша новая квартира. Здесь у нас будет кухня, тут будет расположен зал, будут детки отдыхать, смотреть телевизор. Это наша детская спальня.

Два сыночка и две лапочки дочки. В семье Екатерины Строк четверо детей – от семи лет до семи месяцев. Приходится ютиться всем в однокомнатной квартире, но это временно.

Екатерина Строк, жительница деревни Галево:

Мы стали на учет, и через месяц нам сказали собирать документы. И все. Мы вытянули и получили трешку.

Новый квартал «Весенний» в деревне Галево Пинского района заложили год назад. Это первый 10-этажный жилой дом в сельской местности на территории Пинского района. По проекту рядом вырастут еще четыре. Неоспоримое преимущество – срок ожидания значительно меньше, чем в городе.

Юлия Квашали, жительница деревни Галево:

Оно ничем не отличается от города. Абсолютно ничем. Квартира хорошая, большая. Встали на учет где-то года полтора. Очень быстро. У нас и пять лет стояли знакомые, и три года стояли, и больше. И стоят и дальше. Мы намного быстрее построились, чем остальные.

Галево, как и еще четыре деревни Оснежицкого сельсовета, вплотную примыкают к Пинску и составляют пригород – а это более 5 000 человек. Из-за высокой плотности населения выделить участки под индивидуальную застройку практически невозможно. Многоквартирные кварталы – это решение. Небольшие сельские населенные пункты становятся своеобразными спутниками города.

Игорь Брилевич, председатель Пинского райисполкома:

Это первый подобного рода объект. Здесь смогут проживать порядка 1 000 человек. Я думаю, что он будет успешным. И, по всей видимости, в наших ближайших планах будет строительство аналогичных объектов также в непосредственной близости от города Пинска. В частности, мы рассматриваем на перспективу населенный пункт Оснежицы.

В новом квартале застройки уже выстраивают транспортные и пешеходные артерии, в этом году появятся детские игровые и спортивные площадки.

Сергей Мотолько, заместитель директора управления капитального строительства Пинска:

Подход такой, что у нас стоянки будут расположены не внутри дворовых территорий, а, скажем так, выходить за границы жилого квартала.

В будущем здесь будет лаунж-зона, крытые велопарковки и даже место для выгула питомцев. Удивит и ландшафт. Завершить комплекс планируют к началу 2024 года.