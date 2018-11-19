Здание знаменитого «кораблика» БНТУ реконструируют

Новости Беларуси. Новый облик знаменитого корабля. Здание корпуса БНТУ в Уручье реконструируют, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Форма и стилистика фасада здания не изменится. А вот внутренняя и внешняя отделка станет более современной. В реконструкции используют материалы нового поколения.