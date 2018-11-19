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Здание знаменитого «кораблика» БНТУ реконструируют

19 ноября 2018 19:43
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Новости Беларуси. Новый облик знаменитого корабля. Здание корпуса БНТУ в Уручье реконструируют, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Здание знаменитого «кораблика» БНТУ реконструируют-1

Форма и стилистика фасада здания не изменится. А вот внутренняя и внешняя отделка станет более современной. В реконструкции используют материалы нового поколения.

Здание знаменитого «кораблика» БНТУ реконструируют-4

Так, например, качественная теплоизоляция позволит сделать температуру в аудиториях оптимально комфортной летом и зимой.

# Архитектура # общество # Фотофакт

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