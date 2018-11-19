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График приёма граждан руководством Администрации Президента Республики Беларусь

19 ноября 2018 19:26
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Новости Беларуси. Внимание к проблемам на местах.  Оперативно решить  накопившиеся вопросы помогают выездные приёмы чиновников высшего эшелона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 ноября такую встречу в Солигорске проведёт Игорь Евсеев – помощник Президента – инспектор по Минской области.

График приёма граждан руководством Администрации Президента Республики Беларусь-1

Готовы выслушать и помочь на этой неделе также в Кличеве, Глубоком, Мозыре и Хойниках. Выездные приемы граждан – взаимополезная практика. Для граждан – это хороший способ быстро решить тот или иной вопрос.

График приёма граждан руководством Администрации Президента Республики Беларусь-4

А для власти – это возможность из первых уст узнать о проблемах, которые волнуют белорусов.

# Прием граждан # общество # Фотофакт

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