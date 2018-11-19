График приёма граждан руководством Администрации Президента Республики Беларусь

Новости Беларуси. Внимание к проблемам на местах. Оперативно решить накопившиеся вопросы помогают выездные приёмы чиновников высшего эшелона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 ноября такую встречу в Солигорске проведёт Игорь Евсеев – помощник Президента – инспектор по Минской области.

Готовы выслушать и помочь на этой неделе также в Кличеве, Глубоком, Мозыре и Хойниках. Выездные приемы граждан – взаимополезная практика. Для граждан – это хороший способ быстро решить тот или иной вопрос.