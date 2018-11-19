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Минск готовится к новогодним праздникам: когда заработают рождественские ярмарки и ёлочные базары?

19 ноября 2018 19:37
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Новости Беларуси. Предпраздничные хлопоты. Столица вовсю готовится к Новому году. Как встретить праздники достойно, в том числе, обсудили на совещании в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Минск готовится к новогодним праздникам: когда заработают рождественские ярмарки и ёлочные базары?-1

Кстати, первые рождественские ярмарки в столице начнут работать с 15 декабря. Самые главные, по традиции, развернутся у Дворца спорта и на Октябрьской площади.

Минск готовится к новогодним праздникам: когда заработают рождественские ярмарки и ёлочные базары?-4

Что касается ёлочных базаров, они стартуют 22 декабря во всех районах города. Там можно будет выбрать ели на любой вкус и по цене и по размеру. Всего же в столице обещают увеличить праздничный ассортимент. По сравнению с 2017 годом, будет больше подарков, ёлочных украшений и атрибутики.

Рождественская ярмарка на Октябрьской площади в Минске будет выглядеть по-новому

Новогодние скидки в некоторых торговых точках будут доходить до 80 %. А магазины и объекты общепита продлят режим работы. В праздничные дни 25, 31 декабря и 7 января магазины будут работать по стандартному графику. А вот 1 января, в основном, с 10 утра до 6 вечера.

Минск готовится к новогодним праздникам: когда заработают рождественские ярмарки и ёлочные базары?-7

# Новый год # общество # Фотофакт

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