Здание в стиле скандинавского минимализма появится в Минске

Новости Беларуси. Разбавить белорусскую архитектуру европейскими штрихами. 23-этажное жилое здание в стиле скандинавского минимализма появится в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Постройка с двухуровневым подземным паркингом разместится возле гостиницы на проспекте Дзержинского. Площадь в 500 квадратных метров была продана ещё три года назад, однако возведение жилого дома началось недавно. Монохромный серый цвет, французские балконы и окна в два этажа – эта башня несомненно привлечёт внимание прохожих.

Олег Волошин, арт-директор архитектурной студии:

Мы хотели, чтобы она так чуть-чуть игриво перекликалась с гостиницей «Ренессанс». Поэтому мало того, что она такая монолитная, такая глыба, мы планировали, чтобы там не было деталей и единственное, что рассекало – это отражение голубого неба в стеклах.